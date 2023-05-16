Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели День матери 2023 со своими мамами (фото)

К звездам присоединились их дети от предыдущих браков.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели День матери 2023 со своими мамами и детьми от предыдущих браков. Об этом пишет Daily Mail.

К 53-летней артистке и оскароносному актеру присоединились их мамы, а затем они семьей отправились в Лос-Анджелес на праздничные торжества.

Судя по всему, это была семейная прогулка с их детьми от предыдущих браков, поскольку близнецы Дженнифер Эмма и Макс, 15 лет, были замечены, когда они выходили из внедорожника вместе с ней, как и дочь Аффлека Серафина, 14 лет.

Его старшая дочь Вайолет, 17 лет, и младший сын Сэмюэль, 11 лет, не присоединились к отцу, поэтому они, возможно, праздновали День матери со своей матерью Дженнифер Гарнер.

Дженнифер Лопес с дочерью и мамой Фото: Getty Images

Для семейной встречи Джей Ло выбрала легкое светлое платье с открытыми плечами, покрытое синими цветочными орнаментами. На ногах звезды сцены были белые босоножки на платформе, а к образу она добавила солнцезащитные очки.

15-летняя Эмма выбрала повседневный ансамбль в стиле панка с широким синим свитером, украшенным автомобилями, джинсовыми шортами и черными высокими кроссовками Converse.

Дженнифер Лопес с дочерью и мамой

Бен Аффлек был в коричневой клетчатой рубашке и оливковых брюках вместе с кроссовками Nike.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поссорились на красной дорожке.

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