Инсайдер рассказал о настоящих отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком

Накануне в Сети начали распространяться слухи о серьезных проблемах в их браке.

Related video

Инсайдеры рассказали об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на фоне слухов об их недоразумениях. Об этом пишет Daily Mail.

Отношения голливудского актера и его жены Джей Ло все еще крепки, несмотря на предположение, что они поссорились на премьере ее последнего фильма "Мать".

В то время как некоторые эксперты интерпретировали язык их тела на красной дорожке как напряженный во время обсуждения, источник, близкий к звездной паре, сообщил, что "слухи о том, что они постоянно ссорятся, ошибочны".

"Они в невероятно хорошем месте, очень любят и поддерживают друг друга", — рассказал инсайдер.

Новые кадры вероятной ссоры между Аффлеком и 53-летней Лопес показывают, как они якобы "разговаривают о том, где встретиться с остальной частью своей семьи, идя по ковровой дорожке для показа".

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty

Восстановив роман в начале 2021 года, спустя почти два десятилетия после расторжения первой помолвки, звездный дуэт женился в Лас-Вегасе летом 2022.

Они воспитывают детей-подростков от прошлых браков.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек подогрели слухи о проблемах в их браке.

Также Фокус писал о романтическом свидании Бена Аффлека и Дженнифер Лопес в Санта-Монике.