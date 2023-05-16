Дженнифер Энистон расплакалась от счастья: в чем причина

Дженнифер Энистон радуется успеху своего косметического бренда.

54-летнюю американскую актрису Дженнифер Энистон захлестнули эмоции после того, как она посетила магазин Ulta в Лос-Анджелесе. Звезда расплакалась из-за гордости, которую она испытывает, увидев, что ее линия LolaVie продается в Ulta.

Звезда сериала "Друзья" зашла в магазин в рваной бежевой шляпе, огромных солнцезащитных очках и длинном сером кардигане. В частности она подошла к секции, где стояли ее продукты LolaVie.

По возвращению в свой внедорожник, она посмотрела на некоторые из собственных косметических продуктов, которые она купила, и расплакалась от того, как она была счастлива, что товары теперь находятся в Ulta.

Видео с трогательным моментом Энистон опубликовала на своей странице в Instagram.

Бренд средств по уходу за волосами LolaVie, основанный Дженнифер Энистон, заключил партнерское соглашение с крупнейшим в стране продавцом косметики Ulta Beauty, что ознаменовало его первый выход на рынок.

"Идея LolaVie возникла много лет назад, — сказала Энистон в пресс-релизе. — Мы запустились в 2021 году, и с тех пор успех бренда превзошел мои самые смелые ожидания! Теперь мы запускаемся в Ulta Beauty, крупнейшего розничного продавца косметики в США. Я в восторге от того, что все больше людей могут испытать на себе волшебство LolaVie".

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Энистон рассказала о секретах красоты.