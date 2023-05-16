Памела Андерсон похвасталась своими взрослыми сыновьями (фото)

Сыновья трепетно относятся к своей знаменитой маме.

55-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон, которая после шести браков так и не смогла построить счастье с мужчинами, нашла утешение в своих сыновьях. Она является матерью 26-летнего Брэндона Томаса и 25-летнего Дилана Джаггера, которых родила в браке с барабанщиком группы Mötley Crüe Томми Ли. В День матери оба сына поздравили ее с праздником и подарили ей роскошные букеты. Знаменитость поделилась фотографиями, на которых счастлива в окружении сыновей и цветов. При этом звезда позирует в абсолютно домашнем виде, без макияжа, прически и сексуальных нарядов.

"Мир, любовь, радость… Благослови всех Матерей на свете!", – говорится в подписи к снимкам.

Фото: Pamela Anderson/Instagram Фото: Pamela Anderson/Instagram

Своих детей Памела долгое время старалась прятать от любопытных глаз, но при этом решила не мешать им, если они захотят податься в шоу-бизнес.

"Они будут делать свой собственный выбор на всю оставшуюся жизнь. Это не был бы их собственный выбор, если бы мы таскали их по красной ковровой дорожке. Я говорю им: " Вы великолепны, вы талантливы, вы поняли это ". Они генетически загружены. Они идеальные джентльмены, учитывая генофонд", – говорила модель еще в 2015 году.

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон появилась на ковровой дорожке в сопровождении старшего сына Брэндона.