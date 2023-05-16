Елена Зеленская в белом костюме-кимоно встретилась с президентом Южной Кореи
Зеленская также примет участие в конференции "Азиатское лидерство".
Первая леди Украины Елена Зеленская с рабочим визит находится в Сеуле, где провела встречу с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Фотографиями со встречи она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Для мероприятия жена Владимира Зеленского выбрала белый брючный костюм-кимоно, состоящий из удлиненного блейзера с рукавами три четверти и разрезами на них, а также брюк с высокой посадкой.
Кориченевые туфли лодочки, золотые серьги и массивная золотая брошь, которую она прикрепила к лацканам, дополнили элегантный образ первой леди. Зеленская собрала волосы в аккуратную прическу и сделала нюдовый макияж.
Первая леди поблагодарила Юн Сок Йоля за поддержку формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского и передала супруге президента приглашение на третий саммит первых леди и джентльменов.
Напомним, Елена Зеленская рассказала о своих впечатлениях после коронации короля Чарльза ІІІ, которая состоялась 6 мая в в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Ранее Фокус писал о 3 нарядах Елены Зеленской на коронации короля Чарльза ІІІ.