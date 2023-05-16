Елена Зеленская в белом костюме-кимоно встретилась с президентом Южной Кореи

Зеленская также примет участие в конференции "Азиатское лидерство".

Первая леди Украины Елена Зеленская с рабочим визит находится в Сеуле, где провела встречу с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Фотографиями со встречи она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Для мероприятия жена Владимира Зеленского выбрала белый брючный костюм-кимоно, состоящий из удлиненного блейзера с рукавами три четверти и разрезами на них, а также брюк с высокой посадкой.

Елена Зеленская и Юн Сок Йоль Фото: Instagram @olenazelenska_official

Кориченевые туфли лодочки, золотые серьги и массивная золотая брошь, которую она прикрепила к лацканам, дополнили элегантный образ первой леди. Зеленская собрала волосы в аккуратную прическу и сделала нюдовый макияж.

Елена Зеленская и Юн Сок Йоль Фото: Instagram @olenazelenska_official

Первая леди поблагодарила Юн Сок Йоля за поддержку формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского и передала супруге президента приглашение на третий саммит первых леди и джентльменов.

Напомним, Елена Зеленская рассказала о своих впечатлениях после коронации короля Чарльза ІІІ, которая состоялась 6 мая в в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Ранее Фокус писал о 3 нарядах Елены Зеленской на коронации короля Чарльза ІІІ.