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Стиль жизни Коронация Чарльза III

Елена Зеленская показала приглашение на коронацию Чарльза ІІІ

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Фото: коллаж Фокус | Приглашение Елены Зеленской на коронацию короля Чарльза ІІІ

Первая леди Украины рассказала о своих впечатлениях после коронации короля Чарльза ІІІ, которая состоялась в прошлые выходные.

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В субботу, 6 мая, Елена Зеленская посетила коронацию Чарльза ІІІ и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Ее сопровождал премьер-министр Денис Шмыгаль. В своем Twitter-аккаунте супруга Владимира Зеленского поделилась впечатлением от поездки, в том числе опубликовав фотографию красивого приглашения на историческое событие.

"Приглашение, которое будет запечатлено в памяти навсегда. Имела честь посетить коронацию Их Величеств Короля Чарльза III и Королевы Камиллы @RoyalFamily и пожелать успешного правления и процветания. Также было приятно услышать теплые слова поддержки от гостей церемонии для Украины", — написала первая леди под снимком приглашения.

В серии постов Зеленская также рассказала о встрече с первой леди США накануне коронации короля Чарльза. Она поблагодарила Джилл Байден и весь американский народ за поддержку и помощь нашей стране.

"Каждая встреча с первой леди США Джилл Байден @FLOTUS – это всегда безусловная дружеская поддержка, дающая уверенность и оптимизм. Еще раз имела возможность поблагодарить ее и весь американский народ за веру в нас и помощь для Украины", — написала жена президента Украины.

Елена Зеленская и Джилл Байден Fullscreen
Елена Зеленская и Джилл Байден
Фото: Twitter @ZelenskaUA

Ранее Фокус писал о 3 нарядах Елены Зеленской на коронации короля Чарльза ІІІ.