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Новолуние в мае 2023 года: когда будет и что нельзя делать

Фото: Getty Images

Новолуние — начало нового месяца, оно запускает цикл и знаменует время для планирования и закладывания намерений. Астрологи рекомендуют провести этот период в спокойствии и уединении.

Когда наступит Новолуние в мае?

Последнее Новолуние этой весной наступит 19 мая, в пятницу, в 18:56 по киевскому времени. Луна в это время будет находиться в знаке Тельца, но потом перейдет в знак Близнецов.

Для людей это Новолуние может стать периодом неопределенности — практичный Телец будет указывать на решение вопросов, а эмоциональные Близнецы провоцировать на легкомысленные поступки. Астрологи рекомендуют принимать только логичные и обдуманные решения, а не поддаваться на импульсивные эмоции.

Что можно делать в этот период:

  • составлять планы на ближайшее будущее;
  • заняться творчеством или поиском нового хобби;
  • решать финансовые вопросы, раздавать долги;
  • заниматься благотворительностью;
  • физические нагрузки;
  • заниматься йогой и медитациями;
  • делать чек ап организма;
  • убирать дом и рабочее пространство.

Что нельзя делать в Новолуние:

  • начинать новые важные дела (только планировать);
  • путешествовать, особенно далеко;
  • отмечать свадьбу;
  • делать уколы красоты и пластические операции;
  • употреблять алкоголь и жирную пищу;
  • совершать крупные покупки (недвижимость, акции).

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl