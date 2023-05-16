Новолуние в мае 2023 года: когда будет и что нельзя делать

Новолуние — начало нового месяца, оно запускает цикл и знаменует время для планирования и закладывания намерений. Астрологи рекомендуют провести этот период в спокойствии и уединении.

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Когда наступит Новолуние в мае?

Последнее Новолуние этой весной наступит 19 мая, в пятницу, в 18:56 по киевскому времени. Луна в это время будет находиться в знаке Тельца, но потом перейдет в знак Близнецов.

Для людей это Новолуние может стать периодом неопределенности — практичный Телец будет указывать на решение вопросов, а эмоциональные Близнецы провоцировать на легкомысленные поступки. Астрологи рекомендуют принимать только логичные и обдуманные решения, а не поддаваться на импульсивные эмоции.

Что можно делать в этот период:

составлять планы на ближайшее будущее;

заняться творчеством или поиском нового хобби;

решать финансовые вопросы, раздавать долги;

заниматься благотворительностью;

физические нагрузки;

заниматься йогой и медитациями;

делать чек ап организма;

убирать дом и рабочее пространство.

Что нельзя делать в Новолуние:

начинать новые важные дела (только планировать);

путешествовать, особенно далеко;

отмечать свадьбу;

делать уколы красоты и пластические операции;

употреблять алкоголь и жирную пищу;

совершать крупные покупки (недвижимость, акции).

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl