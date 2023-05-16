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Молодий місяць у травні 2023 року: коли буде і що не можна робити

Фото: Getty Images

Молодий місяць — початок нового місяця, він запускає цикл і знаменує час для планування і закладання намірів. Астрологи рекомендують провести цей період у спокої та усамітненні.

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Коли настане Молодий місяць у травні?

Останній Молодий місяць цієї весни настане 19 травня, в п'ятницю, о 18:56 за київським часом. Місяць у цей час перебуватиме у знаку Тельця, але потім перейде на знак Близнюків.

Для людей цей Молодий місяць може стати періодом невизначеності — практичний Телець вказуватиме на вирішення питань, а емоційні Близнюки провокуватимуть на легковажні вчинки. Астрологи рекомендують ухвалювати лише логічні та обдумані рішення, а не піддаватися імпульсивним емоціям.

Що можна робити у цей період:

  • складати плани на найближче майбутнє;
  • зайнятися творчістю чи пошуком нового хобі;
  • вирішувати фінансові питання, роздавати борги;
  • займатися благодійністю;
  • фізичні навантаження;
  • займатися йогою та медитаціями;
  • робити чек ап організму;
  • прибирати будинок та робочий простір.

Що не можна робити в Молодий місяць:

  • розпочинати нові важливі справи (можна тільки планувати);
  • мандрувати, особливо далеко;
  • святкувати весілля;
  • робити уколи краси та пластичні операції;
  • вживати алкоголь та жирну їжу;
  • робити великі покупки (нерухомість, акції).

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl