Эксперт по языку тела рассказал, как изменилась Кейт Миддлтон после коронации Чарльза III

За ггоды жизни в королевской семье Кейт превратиилась из простушкии в уверенную в себе женщину, имеющую огромное влияние прии дворе.

41-летняя принцесса Уэльская, которая скоро отметит 12-летнюю годовщину брака с принцем Уильямом, за годы, проведенные в королевской семье, превратилась из застенчивой простолюдинки и "соседней девушки" в личность, знающую себе цену и готовую стать новой королевой. Об этом говорят ее одежда, манеры и язык тела. Ее уверенность в себе еще больше возросла после коронации Чарльза III, пишет Express.

По словам эксперта по языку тела Даррен Стэнтон, Кейт Миддлтон изменила свое поведение и жесты, чтобы стать "самым уверенным в себе членом королевской семьи". Он уверен, что на коронации публика увидела "еще более богатую, уверенную и сильную версию Кейт". Языком тела она демонстрирует, каким монархом в конечном итоге хочет быть.

"Это похоже на опыт принцессы Дианы, поскольку обе оказались довольно застенчивыми, и было ясно, что им неудобно перед камерой, и они стремились к большей анонимности. Они демонстрировали свою неуверенность жестами. Например, это может быть простое прикосновение к вашему лицу, удаление невидимого песка из глаза или прикосновение к подбородку, или возложение руки на голову, избегание зрительного контакта с другими, покраснение или бледность лица от смущения и многое другое", – пояснил Даррен.

Однако после многих лет пребывания на публике и особенно после получения нового титула принцессы Уэльской Кейт развила "стойкость и уверенность" и поддерживает "фантастический зрительный контакт".

"Спустя несколько лет после того, как все больше и больше средств массовой информации, интервью и общественного внимания подвергались все большему и большему интересу, стало ясно, что Кейт начала развивать в себе стойкость и уверенность, чтобы справляться с суровостью пребывания на виду у публики. Мы начали замечать уменьшение количества ее красноречивых жестов, таких как движение руки к лицу, складывание рук, что почти похоже на самообъятие или умиротворяющий жест, ищущий уверенности. Эти старые жесты заменяются новым мощным, обильным и уверенным языком тела", – подчеркнул эксперт.

Принцесса Уэльская на коронации Чарльза III Фото: Getty

Даррен уверен, что теперь Кэтрин понимает, что привлечет даже больше внимания со стороны общественности и средств массовой информации, чем принцесса Диана когда-либо раньше, из-за цифровой эпохи, в которой мы живем":

"С этого момента, и по мере приближения ее роли монарха мы будем видеть множество уверенных жестов, таких как сохранение сильной позы, соответствие и отражение их языка тела, чтобы установить взаимопонимание, когда она встречается с другими членами королевской семьи, и особенно с высокопоставленными лицами из-за границы как следующие в очереди на престол".

Более того, он уверен: язык тела принцессы Уэльской показывает, что теперь она является "самым уверенным в себе членом королевской семьи".

"Кейт очень хорошо принимают все члены королевской семьи, особенно Камилла, с которой у нее крепкая дружба, и Кейт очень уважает свою свекровь", – объяснил Стэнтон.

Между королевой Камиллой и Кейт – крепкая дружба Фото: Getty

Вместе с тем на публике Кэтрин никогда не проявляет снобизма и гордыни.

"Когда Кейт берется за официальные мероприятия, она может немного проявить свою индивидуальность, и эти моменты позволяют ей раскрыть перед публикой посыл: "Я такая же, как вы, я могу быть королевской особой, но я все еще на вашем уровне, и я знаю, как получать удовольствие от шутки"", – подытожил эксперт.

Ранее Фокус писал, что дядя Кейт Миддлтон горд из-за того, как его племянница вела себя и выглядела на коронации.