Названа причина, почему король Чарльз и королева Камилла спят в разных спальнях

Причина проста – у короля множество травм от игры в поло, так что он может быть очень беспокойным соседом.

Король Чарльз и королева Камилла, несомненно, очень влюблены друг в друга, и на публичных выступлениях они всегда выступают сообща. И часто демонстрируют привязанность к друг другу. Но инсайдеры из Букингемского дворца отмечают, что у королевской четы разные спальни. Об этом пишет Hello Magazine.

Впрочем, если верить сериалу Netflix "Корона", то королева Елизавета II и ее муж принц Филипп также не спали в одной кровати, или даже комнате. И это породило убеждение, что это правило для всех монархов.

Сообщается, что у короля Чарльза и королевы Камиллы всего три спальни; по одной на каждого и одна общая.

Монарх, как известно, страдает от болей в спине и даже путешествует с любимой подушкой. Так что сон в одиночестве – это вынужденная мера.

Принц Чарльз и Камилла на матче по поло Фото: Getty Images

Принц Гарри написал о болях в спине короля Чарльза в своих мемуарах "Запасной". Рассказывая о времени, проведенном всей семьей в Балморале, Гарри написал о том, как бродил по замку и случайно наткнулся на спальню своего отца.

"Вы могли наткнуться на него, когда он делал стойку на голове. Он выполнял упражнения ежедневно, одетый только в пару боксеров, прислонившись к двери, или вися на стойке, как искусный акробат. Прописанные его физиотерапевтом, эти упражнения были единственным эффективным средством от постоянной боли в шее и спине Па", — рассказал Гарри.

По его словам, король Чарльз получил многочисленные травмы, играя в поло. Это довольно сложный вид спорта, и игроки часто вылетают из седла.

Принц Чарльз и Сара Фергюсон на матче по поло Фото: Getty Images

Принц Гарри также описывал, что один раз его отец едва не подавился собственным языком, а в 1990 году он сломал локоть. Причем перелом был настолько сложным, что операция длилась три часа.

Впрочем, медсестра Гейл Бербедж, которая лечила 42-летнего принца, позже рассказывала, что он был идеальным пациентом. И хоть в соседней комнате находились его телохранители, принц старался выбраться из палаты и пообщаться с персоналом.

Напомним, ранее Фокус собрал интересные факты о короле Чарльзе. Он любит разговаривать с растениями, подкармливать белок и умеет водить реактивный самолет.