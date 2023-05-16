Канны 2023: Джонни Депп сорвал овации, появившись на премьере своего нового фильма

Кинофестиваль стартует с фильма "Жанна Дюбарри", где Джонни исполнил главную роль короля Людовика XV.

76-й Каннский кинофестиваль стартовал сегодня вечером и первым будет показан фильм "Жанна Дюбарри" об известной фаворитке короля Людовика XV. Джонни Депп появился в компании режиссера и актрисы Майвенн Ле Беско и несколько минут раздавал поклонникам автографы. Об этом пишет Deadline.

"Жанна Дюбарри" – это первый фильм Джонни Деппа в котором он снялся после скандальных судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд. И шестой полнометражный фильм Майвенн.

Джонни Депп на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2023 Фото: Getty Images

Глава Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо резко отказался от вопросов о Деппе на предфестивальной пресс-конференции в понедельник, заявив журналистам, что Депп его интересует только как актер. Член жюри Каннского конкурса Бри Ларсон, казалось, была ошеломлена, когда ее спросили, будет ли она смотреть фильм, учитывая, что он не участвует в конкурсе, а у нее уже есть много фильмов, которые она может посмотреть.

"Депп восхитителен в роли короля, которая очень сложна. Вам придется спросить Майвенн, почему она выбрала его", — сказал Фремо в ответ на вопрос журналиста.

Впрочем, премьера фильма уже ознаменовалась скандалом. Майвенн признала, что плюнула в журналиста.

Джонни Депп на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2023

Накануне премьеры фильма режиссер, французский актер и режиссер Майвенн призналась, что напала на журналиста Эдви Пленеля, плюнув в него.

"Подтверждаю ли я, что напала на него? Да. Я расскажу об этом, когда буду готова. Я очень беспокоюсь о выпуске моего фильма", — заявила Майвенн.

Пленель, главный редактор и основатель Mediapart, независимой французской онлайн-газеты, посвященной расследованиям, 7 марта подал жалобу в полицию, в которой обвинил Майвенн в агрессии.

По его словам звезда "Пятого элемента" схватила его за волосы, когда он ел в ресторане и плюнула ему в лицо. В жалобе Пленель сказал, что был "травмирован инцидентом".

Теперь Пленель говорит, что, по его мнению, Майвенн плюнула на него, потому что она была расстроена из-за опубликованного Mediapart расследования обвинений в изнасиловании и сексуальных домогательствах против Люка Бессона. Майвенн вышла замуж за Бессона в 1990-х, и у них есть общая дочь.

Джонни Депп и Майвенн Ле Беско на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2023

Напомним, в этом году Канны побьют свой скромный рекорд среди женщин-режиссеров: семь фильмов женщин претендуют на Золотую пальмовую ветвь.

С другой стороны Каннский кинофестиваль может быть сорван из-за протестов, котоыре вспыхнули в ответ на неоднозначную пенсионную реформу президента Эммануэля Макрона. Поскольку главный профсоюз энергетиков Франции, все еще готовит акцию протеста возле недавно отремонтированного отеля Carlton. Профсоюз ранее угрожал отключить подачу электроэнергии для кинофестиваля.