Каннский кинофестиваль и Гран-при Монако могут остаться без света из-за пенсионной реформы

Главный профсоюз энергетиков Франции угрожает прекратить поставки электроэнергии в знак протеста.

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Каннский кинофестиваль, Гран-при Монако, турнир Ролан-Гаррос и Авиньонский фестиваль могут остаться без света. Главный профсоюз энергетиков Франции пригрозил устроить блэкаут на крупных культурных и спортивных мероприятиях в знак протеста против принятой пенсионной реформы. Об этом пишет Deadline.

Таким образом, работники энергетического сектора хотят добиться внимания со стороны политиков к своей позиции и выразить свое несогласие с решением правительства.

"В мае делайте то, что вам нравится! Каннский кинофестиваль, Гран-при Монако, теннисный турнир Ролан Гаррос, Авиньонский фестиваль — все они могут погрузиться в темноту", — заявили в профсоюзе.

В коммюнике под заголовком "100 дней гнева! 100 дней до победы" энергетики заявили, что нацелится на ряд крупных мероприятий, которые запланированы на ближайшие недели во Франции.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося противостояния между правительством президента Эмманюэля Макрона и французскими профсоюзами по поводу неоднозначной пенсионной реформы.

В рамках капитальной реформы официальный пенсионный возраст во Франции должен повыситься на два года до 64 лет к 2030 году, а период, в течение которого работники должны будут платить взносы на социальное обеспечение, увеличится с 42 лет до 43 лет для получения полной государственной пенсии к 2027 году.

Макрон и его правительство во главе с премьер-министром Элизабет Борн протолкнули законопроект о реформе без парламентского голосования, который затем был одобрен конституционным судом страны 14 апреля.

Профсоюзы страны отказываются признать это решение окончательным и пообещали продолжать акции протеста до тех пор, пока реформы не будут отменены.

В телеобращении 17 апреля Макрон сказал, что дает себе 100 дней — до празднования Дня взятия Бастилии 14 июля — чтобы излечить страну от напряженности последних трех месяцев.

Профсоюзы отреагировали на его выступление кампанией "100 дней гнева".

Энергетический союз CGT-FMNE заявил, что его члены примут участие в национальных днях уличных протестов и забастовок, запланированных на 28 апреля и 1 мая.

Там отметили, что на 3 мая запланирован "День Гнева в энергетическом секторе". Кроме того, профсоюз заявил, что будет стремиться нарушить энергоснабжение в местах и на мероприятиях, связанных с президентом Эмманюэлем Макроном и его правительством.

Выступая в понедельник на французском новостном канале BFMTV, федеральный секретарь CGT-FMNE Фабрис Кудур подтвердил планы по срыву публичных мероприятий.

"Мы демонстрируем, что не переворачиваем страницу. Мы все еще злы и хотим выразить это везде, где это возможно, особенно на публичных мероприятиях", — сказал он.

"Наша цель не в том, чтобы остановить их продвижение вперед, а в том, чтобы нас услышали на местном уровне и избранные политики. Мы не сомневаемся, что даже на Каннском кинофестивале или где-либо еще есть личности, разделяющие нашу точку зрения", — добавил он.

В прошлом месяце более 300 ведущих деятелей французского кино и телевидения подписали петицию, осуждающую реформы.

Каннский кинофестиваль будет проходить с 16 по 27 мая. Его откроет новый фильм с Джонни Деппом.