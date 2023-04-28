Каннський кінофестиваль та Гран-прі Монако можуть залишитися без світла через пенсійну реформу

Головна профспілка енергетиків Франції погрожує припинити постачання електроенергії на знак протесту.

Related video

Каннський кінофестиваль, Гран-прі Монако, турнір Ролан-Гаррос та Авіньйонський фестиваль можуть залишитися без світла. Головна профспілка енергетиків Франції пригрозила влаштувати блекаут на великих культурних та спортивних заходах на знак протесту проти ухваленої пенсійної реформи. Про це пише Deadline.

Таким чином, працівники енергетичного сектору хочуть домогтися уваги з боку політиків до своєї позиції та висловити свою незгоду з рішенням уряду.

"У травні робіть те, що вам подобається! Каннський кінофестиваль, Гран-прі Монако, тенісний турнір Ролан Гаррос, Авіньйонський фестиваль — усі вони можуть поринути у темряву", — заявили у профспілці.

У комюніке під заголовком "100 днів гніву! 100 днів до перемоги" енергетики заявили, що націляться на низку великих заходів, які заплановані на найближчі тижні у Франції.

Заява прозвучала на тлі протистояння між урядом президента Емманюеля Макрона і французькими профспілками з приводу неоднозначної пенсійної реформи.

У межах капітальної реформи офіційний пенсійний вік у Франції має підвищитися на два роки до 64 років до 2030 року, а період, протягом якого працівники повинні будуть сплачувати внески на соціальне забезпечення, збільшиться з 42 до 43 років для отримання повної державної пенсії до 2027 року.

Макрон та його уряд на чолі з прем'єр-міністром Елізабет Борн проштовхнули законопроєкт про реформу без парламентського голосування, який потім схвалили конституційний суд країни 14 квітня.

Профспілки країни відмовляються визнати це рішення остаточним і пообіцяли продовжувати акції протесту доти, доки реформи не будуть скасовані.

У телезверненні 17 квітня Макрон сказав, що дає собі 100 днів – до святкування Дня взяття Бастилії 14 липня – щоб вилікувати країну від напруженості останніх трьох місяців.

Профспілки відреагували на його виступ кампанією "100 днів гніву".

Енергетичний союз CGT-FMNE заявив, що його члени візьмуть участь у національних днях вуличних протестів та страйків, запланованих на 28 квітня та 1 травня.

Там зазначили, що на 3 травня заплановано "День Гніву в енергетичному секторі". Крім того, профспілка заявила, що прагнутиме порушити енергопостачання у місцях та на заходах, пов'язаних з президентом Емманюелем Макроном та його урядом.

Виступаючи в понеділок на французькому каналі новин FBTV, федеральний секретар CGT-FMNE Фабріс Кудур підтвердив плани щодо зриву публічних заходів.

"Ми демонструємо, що не перевертаємо сторінку. Ми все ще злі та хочемо висловити це скрізь, де це можливо, особливо на публічних заходах", — сказав він.

"Наша мета не в тому, щоб зупинити їхнє просування вперед, а в тому, щоб нас почули на місцевому рівні і обрані політики. Ми не сумніваємося, що навіть на Каннському кінофестивалі або десь ще є особи, які розділяють нашу точку зору", — додав він.

Минулого місяця понад 300 провідних діячів французького кіно та телебачення підписали петицію, яка засуджує реформи.

Каннський кінофестиваль проходитиме з 16 по 27 травня. Його відкриє новий фільм із Джонні Деппом.