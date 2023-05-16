Блейк Лайвли с дочерьми посетила концерт Тейлор Свифт (видео)

Актрису заметили на концерте Тейлор Свифт Eras Tour со старшими дочерьми.

Давно известно, что Блейк Лайвли тесно дружит с Тейлор Свифт, поэтому неудивительно, что она была среди зрителей, поддерживающих ее во время тура Eras Tour в Филадельфии. Об этом пишет Hello.

Звезда "Сплетницы" редко появляется со своими старшими дочерьми — 8-летней Джеймс и 6-летней Инес. Девочки, которые очень похожи на их знаменитую маму, были замечены выходящими с концерта, взявшись за руки с Блейк и Тейлор, что привело фанатов TikTok в восторг.

В то время как Тейлор была в концертном синем мини-платье с бахромой, сапогах до колен и с красной помадой, Блейк и ее дочери носили более непринужденные наряды. 35-летняя американская актриса была одета в черные свободные брюки и кремовую футболку, когда она несла на руках Инес, которая казалась уставшей от волнения. Девочка была одета в белую футболку, а ее длинные светлые волосы были заплетены в косы. Джеймс в кремовом костюме застенчиво улыбалась и махала фанатам.

"Представьте, что вы выходите с концерта, держась за руки одновременно с Блейк Лайвли и Тейлор Свифт", — написал один фанат, а другой добавил: "Мне нравится, что у них есть супер-знаменитые родители и супер-известные дяди и тети, и они не привыкли к вниманию и шуму".

Ранее Фокус писал, что Тейлор Свифт после расставания проводит время с Блейк Лайвли и Райаном Рейнольдсом.