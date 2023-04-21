Тейлор Свифт после расставания проводит время с Блейк Лайвли и Райаном Рейнольдсом (фото)

Звездные друзья сходили на ужин в знаменитый ресторан в Нью-Йорке.

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33-летняя американская певица Тейлор Свифт после расставания проводит время в компании Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду сцены заметили, когда она направлялась на ужин в Нью-Йорк со своими друзьями Райаном Рейнольдсом и Блейк Лайвли во время выходного дня от "Eras Tour".

Трио отправилось в Casa Cipriani в центре Манхэттена в среду, лишь спустя несколько недель после того, как Свифт рассталась с давним возлюбленным Джо Элвином.

Она была в зеленом топе с открытыми плечами, который соединила с коричневой сумкой. Обладательница "Грэмми" дополнила свой образ золотым ожерельем и соответствующими серьгами-кольцами, а волосы снова закрутила в низкий пучок.

35-летнюю Блейк Лайвли и 46-летнего Райана Рейнольдса также видели, как они садились в одну белую машину, когда группа направлялась на ужин в знаменитое место.

Тейлор Свифт после расставания проводит время в компании Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса

Блейк Лайвли недавно в четвертый раз стала мамой. Они с Райаном Рейнольдсом женаты более 10 лет, а познакомились на съемках фильма "Зеленый фонарь".

Напомним, Тейлор Свифт закончила 6-летние отношения с актером Джо Элвином.

Также Фокус писал о романтической прогулке Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли.