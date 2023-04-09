Американская звезда сцены и британский актер Джо Элвин встречались с 2016 года.

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33-летняя американская певица Тейлор Свифт рассталась с бойфрендом после шести лет отношений. Об этом сообщает ЕТ.

Звезда сцены мирового масштаба и 32-летний британский актер Джо Элвин закончили свой роман. Сообщается, что разрыв произошел еще несколько недель назад.

По данным издания, расставание знаменитостей было мирным и "не было драматичным". Как известно, "отношения только закончились". Поэтому актер не был замечен ни на одном недавнем выступлении артистки.

Об официальных причинах окончания романа звезд пока не сообщается.

Они начали встречаться в конце 2016 года, и инсайдер сообщил ET в октябре, что у них все "прекрасно", и что их "отношения чрезвычайно крепкие".

Эти новости появились через несколько часов после того, как Тейлор Свифт выпустила свой долгожданный 10-й студийный альбом Midnights, а затем семь дополнительных песен.

Тейлор Свифт и Джо Элвин Фото: Getty Images

Кроме этого, в начале 2022-го сообщалось, что Тейлор и Джо обручились и собираются пожениться. Звезды держали свою личную жизнь подальше от общественности. Со своей стороны, 32-летний Элвин в сентябре 2018 сказал британскому Vogue, что он прекрасно осознает, что поклонники всегда хотят быть в курсе, когда речь заходит о его и Свифт отношениях.

Тейлор Свифт и Джо Элвин

Напомним, Джо Элвин прокомментировал слухи об их помолвке.

Также Фокус писал о другом громком звездном расставании: свой брак расторгают Венсан Кассель и Тина Кунаки.