Американська зірка сцени та британський актор Джо Елвін зустрічалися з 2016 року.

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33-річна американська співачка Тейлор Свіфт розійшлася з бойфрендом після шести років стосунків. Про це повідомляє ЕТ.

Зірка сцени світового масштабу та 32-річний британський актор Джо Елвін закінчили свій роман. Повідомляється, що розрив стався ще кілька тижнів тому.

За даними видання, розставання знаменитостей було мирним і "не було драматичним". Як відомо, "стосунки тільки закінчилися". Саме тому актор не був помічений на жодному нещодавньому виступі артистки.

Про офіційні причини закінчення роману зірок наразі не повідомляється.

Вони почали зустрічатися наприкінці 2016 року, інсайдер повідомив ET у жовтні, що в них усе "чудово", і що їхні "стосунки надзвичайно міцні".

Ці новини з’явилися через кілька годин після того, як Тейлор Свіфт випустила свій довгоочікуваний 10-й студійний альбом Midnights, а потім сім додаткових пісень.

Тейлор Свіфт та Джо Елвін Фото: Getty Images

Окрім цього, на початку 2022-го повідомлялося, що Тейлор та Джо заручилися та збираються одружитися. Зірки тримали своє особисте життя подалі від преси. Зі свого боку, 32-річний Елвін у вересні 2018 року сказав британському Vogue, що він чудово усвідомлює, що шанувальники завжди хочуть бути в курсі, коли мова заходить про його та Свіфт стосунки.

Тейлор Свіфт та Джо Елвін

Нагадаємо, Джо Елвін прокоментував чутки про їхні заручини.

Також Фокус писав про інше гучне зіркове розлучення: свій шлюб розривають Венсан Кассель та Тіна Кунакі.