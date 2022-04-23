Наречений Тейлор Свіфт прокоментував чутки про їхні заручини

Зіркова пара тримає особисте життя подалі від спалахів камер.

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Британський актор Джо Елвін, наречений співачки Тейлор Свіфт прокоментував чутки про їхні можливі заручини. Про це пише Page Six.

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"Якби мені платили 1 фунт щоразу, коли мені кажуть, що ми з Тейлор заручені, то ви не уявляєте навіть, скільки б у мене було фунтів. Але насправді, я б не сказав, якби це було правдою, але я також не сказав би, якби це було не так", — відповів актор, ще більше заплутавши прихильників зіркової пари.

31-річний Джо прославився завдяки ролям у таких картинах як "Фаворитка", "Дві королеви" й "Останній лист від твого коханого".

Використовуючи псевдонім Вільям Бавері, наречений Тейлор виступив співавтором кількох її пісень: Betty й Exile із її альбому Folklore, а також написав кілька пісень з альбому Evermore.

[ + – ] Тейлор Свіфт та Джо Елвін зустрічаються близько шести років

Зазначимо, що до Елвіна Тейлор зустрічалася з Гаррі Стайлзом, Джейком Джилленголом, Джо Джонасом, Тейлором Лотнером, Томом Гіддлстоном, Заком Ефроном і Едді Редмейном.

Нагадаємо, взимку 2022 в мережі з'явилася інформація про те, що співачка Тейлор Свіфт заручилася зі своїм давнім другом Джо Елвіном. Вони зустрічаються близько шести років.

Також Фокус писав про те, що канадський репер Дрейк поділився особистим знімком з Тейлор Свіфт, що підігріло чутки в мережі про їхній можливий роман.