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Дрейк поділився особистим знімком з Тейлор Свіфт

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Фото: champagnepapi | Дрейк з музикантом The Weeknd

У мережі підігрілися чутки про роман між знаменитостями.

Канадський репер Дрейк поділився на своїй Instagram-сторінці з понад 100 млн підписників особистим знімком зі співачкою Тейлор Свіфт.

35-річний музикант виклав кілька архівних фото, які підписав словами "Вони занадто ніжні, щоб зрозуміти сенс важкої роботи". На одному з фото Дрейк обіймає 32-річну американську співачку Тейлор Свіфт. Прихильники репера запідозрили знаменитостей у романі, проте дехто припустив, що, можливо, незабаром відбудеться гучна колаборація між двома світовими зірками.

Дрейк поділився архівними знімками

Зазначимо, що про романтичні стосунки між Дрейком та Тейлор ходили чутки у 2016 році, проте офіційних підтверджень чи спростувань зі сторони музикантів не було.

Тейлор Свіфт та репер Дрейк
Тейлор Свіфт та репер Дрейк
Фото: champagnepapi

Втім, Тейлор Свіфт взимку 2022 заручилася зі своїм бойфрендом, британським актором Джо Елвіном, з яким вони зустрічаються протягом 5 років. Тож найближчими роками планується гучне весілля знаменитостей. До цих серйозних стосунків у співачки були романи з Гаррі Стайлзом, Джейком Джилленголом, Джо Джонасом, Тейлором Лотнером, Томом Гіддлстоном, Заком Ефроном і Едді Редмейном.

Дрейк, у свою чергу, виховує 4-річного сина Адоніса від французької порноакторки Софі Брюссо. Канадський репер був проти цієї дитини і хотів, щоб жінка зробила аборт.

До цього Дрейк зустрічався з Дженніфер Лопес і Ріанною, якій публічно зізнався у коханні. Проте з ними романтичні стосунки також не склалися.

Дрейк зі своїм сином Адонісом

Нагадаємо, на Дрейка подали до суду через гострий соус у презервативі, який репер налив туди, аби його партнерка не могла використати біологічний матеріал музиканта та завагітніти від нього.