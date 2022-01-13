На репера Дрейка подають до суду за гострий соус у презервативі

Instagram-модель з якою репер займався сексом, отримала опіки слизової оболонки, коли намагалася викрасти його біологічний матеріал і запліднити себе.

Репер Дрейк після сексу наливає в презерватив гострий соус, щоб партнерки не могли потім викрасти його сперму та завагітніти. Про це розповіла Instargam-модель, у якої був секс із музикантом, і яка дізналася про запобіжні заходи Дрейка на власному досвіді, пише Rap-Up.

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Дівчина, чиє ім'я не називається, повідомила, що зустрічалася з Дрейком кілька тижнів тому в його номері. Вони познайомилися на вечірці, а потім вирушили в його номер. За її словами, репер скористався презервативом, а після сексу вирушив до вбиральні, щоб викинути його.

Після цього вона також вирушила у ванну, щоб використовувати біологічний матеріал репера і завагітніти. Однак усередині презервативу виявився гострий соус, а сама модель заявила, що, за відчуттями, в неї "виливалася розпечена лава".

На її крики з'явився Дрейк і підтвердив, що завжди використовує гострий соус, щоб уникнути викрадення свого біологічного матеріалу, а також для того, щоб "вбити сперматозоїди та зробити їх неактивними".

Сам репер ніяк офіційно не підтвердив цю інформацію, однак у його Instagram з'явився допис із написом: "Можеш залишити собі свої 15 хвилин слави, я ж візьму решту 23 години 45 хвилин".

У 2017 році Дрейк став батьком хлопчика, якого йому народила колишня французька порноакторка, а нині художниця Софі Бруссо.

[ + – ] Дрейк, Софі Бруссо й Адоніс Фото: Instagram champagnepapi

Дрейк був проти цієї дитини і хотів, щоб Софі зробила аборт. "Вона не була моєю коханкою. Але дитина моя. Ось чорт, ми зустрілися всього два рази. Мені довелося змиритися з тим фактом, що це правда. Тепер уся ця історія ніби висічена в камені, з печаткою та підписом", — розповідав Дрейк.

Раніше він зустрічався з Дженніфер Лопес і Ріанною, але з ними стосунки також не склалися. З Бруссо він не планував бути разом і навіть намагався вплинути на неї через адвокатів. Але Софі також найняла юристів. Хлопчик народився у жовтні 2017 року й отримав ім'я Адоніс. Дрейк довго приховував той факт, що має дитину і наступного року навіть провів тест ДНК, який підтвердив його батьківство. Повідомив він про Адоніса лише під тиском свого недруга, репера Pusha-T. Той випустив трек The Story Of Adidon, у якому розповів усю історію Дрейка.

[ + – ] Репер Дрейк із сином Адонісом Фото: Instagram champagnepapi

Той зі свого боку теж відповів піснею, в якій пояснив, що не приховував свого сина від світу, а навпаки приховував світ від Адоніса. Зараз він багато часу проводить із сином і заявляє, що дуже щасливий.