Перші 3 роки безплатно: у Раді можуть дозволити зберігати біоматеріал загиблих військових

Автори опублікованого документа заявляють, що ухвалення законопроєкту дасть змогу врегулювати питання соціального захисту військовослужбовців. Після закінчення терміну витрати за зберігання можуть узяти на себе особи, яких вказав у розпорядженні загиблий боєць.

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У Верховній Раді зареєстровано новий законопроєкт, який стосується репродуктивного матеріалу військових. Картку документа опубліковано на сайті парламенту 30 січня

Ідеться про законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду українського народу" №10448.

Мета цього проєкту — врегулювання питання соціального захисту військовослужбовців-громадян, яке передбачає забезпечення їхніх прав на біологічне батьківство.

Якщо законопроєкт ухвалять народні депутати, тоді в разі загибелі військового його репродуктивний матеріал безоплатно зберігатимуть у спеціальному місці протягом наступних трьох років.

Якщо термін добіжить кінця, тоді зберігання можна буде продовжити, але вже за рахунок осіб, які зазначені в розпорядженні загиблого бійця.

В Україні хочуть дозволити зберігати біоматеріал загиблих військових 3 роки Фото: Скриншот

В опублікованому на сайті Верховної Ради документi окремо прописано норму, яка дозволяє військовим розпоряджатися своїм репродуктивним матеріалом у разі смерті. Також, якщо цей матеріал буде використано для зачаття дитини після його смерті, то він вважатиметься біологічним батьком.

Коли відбудеться голосування щодо цього законопроєкту й чи збираються народні депутати його ухвалити, поки що невідомо.

Нагадаємо, 26 січня повідомлялося про те, що в Україні на законодавчому рівні нібито заборонили зберігати біоматеріал загиблих бійців ЗСУ, який використовувався для запліднення жінок. Народний депутат Михайло Радуцький заявив, що це неправильно та несправедливо щодо загиблих героїв.