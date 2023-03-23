Відкладене батьківство: як і чому українські військові заморожують свої статеві клітини

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про безкоштовне зберігання репродуктивних клітин військових. Фокус спитав в автора ініціативи, народної депутатки Оксани Дмитрієвої, навіщо такий закон потрібен, і поцікавився в ембріологині Оксани Лизогуб, чи часто бійці звертаються за такою послугою.

Related video

В День усіх закоханих, 14 лютого, американська агенція Associated Press розказала історію 29-річного українського військового Віталія Хронюка і його 24-річної дівчини Ганни Сакуренко. Чоловік зізнався журналістам, що під час одного з російських артобстрілів, коли лежав обличчям в землю, шкодував лише про те, що в нього немає дитини. Розуміючи, що може померти в будь-яку секунду на фронті, Хронюк вирішив заморозити свою сперму.

"Померти не страшно, але страшно, що ти нікого не залишиш по собі", — сказав він. Під час своєї відпустки в січні разом з дівчиною боєць поїхав до приватної клініки для забору матеріалу.

Сьогодні кожен український захисник може піти на такий крок за власної ініціативи та звернутись до одного з репродуктивних центрів для кріоконсервації сперми або яйцеклітин. Цей матеріал його партнер зможе використати після травми або загибелі людини.

Сьогодні військові можуть скористатись послугою кріоконсервації тільки за власні кошти

Вартість забору, замороження сперми та її зберігання може коливатись від 3 до 8 тисяч гривень. Багато клінік у Києві, Львові та інших містах пропонують військовослужбовцям ЗСУ таку послугу на безоплатній основі, при цьому обіцяють зберігати матеріал строком до 1 року (можливо, термін буде подовжений). Аналогічна процедура з забору та збереження яйцеклітин для жінок коштує набагато більше, тому приватні центри не готові за це платити.

У Верховній Раді вирішили, що держава потрібна підтримати військових, які хочуть зберегти свій біоматеріал. Парламентарі розробили та 21 березня проголосували в першому читанні за законопроєкт №8011, що має на меті забезпечити учасників війни правом на біологічне батьківство/материнство, але тільки в разі отримання травми. На посмертне використання статевих клітин дія законодавчої ініціативи не поширюється.

Плюси й мінуси законопроєкту

Як вважає юрист з репродуктивного права Сергій Антонов, головним плюсом законопроєкту є його актуальність. В Україні сьогодні більше одного мільйона військовослужбовців, і можливість зберігання біоматеріалу для так званого відкладеного батьківства/материнства дійсно стоїть в порядку денному. Але ініціатива, запропонована депутатами, недопрацьована, вважає він, і може перетворитись в "мертвий" закон.

Cергій Антонов вважає законопроєкт актуальним, але недопрацьованим

Серед його мінусів якраз відсутність можливості посмертного використання статевих клітин. Постмортальна репродукція ніяк не прописана в законодавчому полі Україні, підкреслює експерт, і законопроєкт 8011 також обійшов це питання, переклавши відповідальність на Кабінет міністрів.

Сьогодні українці, що бажають зберегти свій біоматеріал на випадок смерті, можуть піти до нотаріуса і підписати дозвіл для партнера для посмертного використання статевих клітин. Але в реальності це практично не працює, стверджує Антонов.

Одна з авторів законопроєкту, народна депутатка Оксана Дмитрієва своєю чергою говорить, що ініціатива створювалась з іншою ціллю.

"Цей закон стосується лише соціальної гарантії забору і збереження біоматеріалу коштом держави. Сьогодні це можливо лише за гроші з власної кишені. Я ж хочу, щоб військові, а також поліція та Нацгвардія могли робити це державним коштом", — наголошує депутатка.

Оксана Дмитрієва

Вона впевнена, що військові, які захочуть залишити свій біоматеріал на випадок загибелі, можуть зробити це через нотаріальну довіреність, як і цивільні люди.

"Паралельно ми зараз працюємо над змінами у сфері репродуктивного здоровʼя. Ми прописуємо законопроєкт, де будуть чітко зазначено, що можна буде робити зі статевими клітинами, будуть норми про сурогатне материнство і так далі", — зазначає Дмитрієва.

Де взяти гроші?

В пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що його реалізація не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету. Автори документа наголошують, що через масовий виїзд громадян за кордон Україні вдалось заощадити гроші гарантованого медичного обслуговування населення — їх і пропонують використати під ці цілі.

"Лікарі прорахували, скільки це має коштувати: приблизно 500-900 гривень для чоловіка на рік, і 30-40 тисяч гривень для жінок. У нас є державна програма з репродуктивного здоровʼя для жінок, які не можуть мати власних дітей. Ми чітко бачимо, що сьогодні багато українок повиїжджали, а під цю програму вже виділені кошти та закуплені ліки, вони в нас просто лежать", — пояснює Дмитрієва.

Для жінок процедура кріоконсервації коштує набагато більше Фото: Слово и Дело

Але остаточну суму, яка може бути залучена через програму медичних гарантій депутатка назвати не може. За її словами, сьогодні прорахувати, скільки військовослужбовців будуть звертатися за такою послугою, неможливо, а значить і бюджет поки що визначити не вийде.

В пояснювальній записці проєкту надані розрахунки профільних закладів охорони здоров'я. Зазначається, що собівартість забору сперми становить 450 гривень, а яйцеклітини — 1425 грн. Опитані Фокусом експерти зазначають, що цифри вказані некоректно і не відповідають ринковим цінам. Дмитрієва підкреслює, що в документі, скоріш за все, помилка і мова йде саме про зберігання біоматеріалу, а не про забір і кріоконсервацію, що коштує значно більше.

За словами Антонова, щоб реалізувати забір і збереження біоматеріалу військових потрібна певна технічна база і спеціалісти.

"В державних клініках сьогодні мінімальні можливості. Забезпечити кріоконсервацію статевих клітин великої кількості військових буде дуже складно. Особливо коли мова йде про жінок, яким треба попередньо пройти гормональну стимуляцію, та й сама процедура замороження відрізняється", — говорить експерт.

"Військові не знають про таку опцію"

За словами ембріологині центра репродуктивної медицини "Айвімед" Оксани Лизогуб, час від часу військові дійсно звертаються до клініки з запитом про кріоконсервацію статевих клітин, але назвати це поширеною практикою важко.

"Вся річ у тому, що багато військовослужбовців навіть не знають про таку опцію. Мої родичі, що зараз воюють на фронті, почули про можливість заморозити біоматеріал від мене і після цього вже пішли до клініки", — пояснює експертка.

За її словами, рішення заморозити свою сперму для військових цілком виправдане. По-перше, ветерани мають зменшену приблизно вдвічі фертильність, тобто здатність до запліднення, зазначає Лизогуб. Це відбувається через інфекції, травми, постійний стрес, неповноцінне харчування і порушений сон.

"В результаті якість і кількість сперматозоїдів зменшується, і бійці можуть мати проблеми з зачаттям дитини після повернення додому", — розказує ембріологиня.

По-друге, ризик загибелі на війні постійний і високий. Збережений біоматеріал дасть можливість партнерці завагітніти навіть в цьому випадку.

Одна з причин, чому пари не завжди готові йти за такою послугою, — вони сумніваються, що зможуть використати заморожені клітини через відсутність законодавчої бази щодо посмертного використання клітин.

Нагадаємо, в Києві створили єдиний у країні банк довгострокового зберігання крові. До цього компоненти крові в Україні могли зберігати максимум 42 дні. Спеціальний банк дозволяє збільшити цей строк до 30 років.