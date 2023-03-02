У Києві створили єдиний у країні банк довгострокового зберігання крові: для чого він (фото)

До сьогодні компоненти крові могли зберігатися максимум 42 дні. Спеціальний банк дозволить заощаджувати еритроцити до 30 років. В умовах повномасштабної війни це питання національної безпеки, вважають у МОЗ.

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У четвер, 2 березня, у Києві офіційно відкрили єдиний в Україні банк довгострокового зберігання еритроцитів. Він дозволить зберігати компоненти крові протягом 30 років. Про це повідомляється на урядовому порталі.

До сьогодні максимальний термін зберігання становив 42 дні.

Як уточнюється, робота над проєктом "Смілива кров", реалізованим на базі Київського міського центру крові, розпочалася одразу після вторгнення росіян в Україну у лютому минулого року. Це з тим, що у державі різко зросла потреба у якісному наданні медичної допомоги пораненим воєннослужбовцям та пацієнтам зі складними випадками.

[ + – ] Банк довгострокового зберігання еритроцитів у Києві став першим в Україні

Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник розповів, що відкриття спеціального банку еритроцитів дозволить зберігати компоненти рідкісних груп крові, які часто перебувають у дефіциті і не завжди є у достатній кількості за надзвичайних ситуацій.

"Ми розуміємо, що створення банку зберігання крові сьогодні не просто актуальне, а й життєво необхідне", — наголосив міський чиновник.

Як вважає заступник міністра охорони здоров'я та головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін, в умовах повномасштабної війни постійний доступ медиків до донорської крові та її компонентів є важливим елементом обороноздатності та запорукою нацбезпеки України.

[ + – ] Банк відкрився на базі Київського центру крові

Для оснащення спеціального банку в Київському міському центрі крові поставили все необхідне обладнання, зокрема апарат для автоматичного заморожування та розморожування еритроцитів,

Еритроцити — це клітинні компоненти крові, основним завданням яких є транспортувати кисень з легень у тканини тіла людини.

[ + – ] Банк дозволить зберігати еритроцити до 30 років [ + – ] У центрі переливання крові поставили спеціальне обладнання [ + – ] У центрі переливання крові поставили спеціальне обладнання [ + – ] Банк еритроцитів відкрився на базі Київського центру переливання крові [ + – ] Київський центр переливання крові [ + – ] Київський центр переливання крові [ + – ] Банк довгострокового зберігання еритроцитів [ + – ] Устаткування для зберігання еритроцитів [ + – ] Київський центр переливання крові [ + – ] Київський центр переливання крові [ + – ] Київський центр переливання крові [ + – ] Київський центр переливання крові [ + – ] Київський центр переливання крові [ + – ] Київський центр переливання крові [ + – ] Київський центр переливання крові

Нагадаємо, 26 січня директорка Вінницького обласного центру переливання крові Оксана Банах розповіла, що численні заклики у соцмережах негайно ставати донорами після трагічних подій в Україні можуть сприяти панічним настроєм у суспільстві та давати зворотний ефект.