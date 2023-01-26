Заклики терміново стати донором після трагічних подій не мають сенсу, — центр крові

Українські установи в регіонах сьогодні не мають такої кількості ресурсів, щоб забирати кров у всіх охочих. До новин у Telegram-каналах на цю тему слід ставитися обережно, розповідає директорка Вінницького центру переливання крові Оксана Банах.

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Численні заклики в соцмережах негайно ставати донорами після трагічних подій в Україні можуть сприяти панічним настроям у суспільстві й давати зворотний ефект. Про це в межах презентації бази медичних фейків "Detox від пропаганди" від VoxCheck 26 січня розповіла директорка Вінницького обласного центру переливання крові Оксана Банах, передає кореспондент Фокусу.

За словами Банах, після різноманітних подій в Україні, особливо пов'язаних із російською агресією, у Telegram-каналах з'являються численні фейкові повідомлення бігти до центрів крові для донорства. У результаті це провокує панічні настрої серед населення та призводить до зворотного ефекту: зіштовхуючись із відмовою в медустановах, люди потім не хочуть повертатися, навіть коли ситуації стають справді критичними.

"Ми часто забуваємо про те, що кожен центр має свій ресурс. Тобто кадровий ресурс, ресурс обладнання та ресурс витратних матеріалів. Через це центр щодня має право та може прийняти лише певну кількість людей", — пояснює Банах.

Як зазначає директорка центру крові, установа фізично не може впоратися з надлишковим навантаженням і заготовити всю кров, яку вона в такому разі отримає від донорів.

"Ми просто не зможемо переробити всю кров, тому що й обладнання має відпочити, а крім того, втомлюється наш персонал", — каже вона.

Банах уточнює, що коли до центру переливання надходить надто багато потенційних донорів, співробітники намагаються налаштувати з ними правильну комунікацію — пояснити, чому їх не зможуть прийняти, а також записати людей на другий день.

Тому перш ніж іти до центру крові, Банах рекомендує туди попередньо дзвонити й уточнювати інформацію щодо дефіциту.

Водночас директор підкреслює, що кров не може зберігатися надто довго — має обмежений термін використання, тому процес забору відбувається постійно, і потреба в матеріалі є завжди. Донорська кров в умовах війни може врятувати чимало життів, проте до всього процесу потрібно підійти відповідально та не реагувати на повідомлення фейків у соцмережах, а використовувати лише офіційну інформацію.

Нагадаємо, у січні 2021 року в Україні набув чинності закон про донорство крові, який ухвалили для адаптації нашого законодавства до європейського. Зокрема, здавання крові в країні з 2024 року має стати безплатним, тобто без отримання грошової винагороди.