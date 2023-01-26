Призывы срочно стать донором после трагических происшествий не имеют смысла, — центр крови

У украинских учреждений в регионах сегодня нет такого количества ресурсов, чтобы забирать кровь у всех желающих. К новостям в Telegram-каналах на эту тему следует относиться осторожно, рассказывает директор Винницкого центра переливания крови Оксана Банах.

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Многочисленные призывы в соцсетях немедленно становиться донорами после трагических происшествий в Украине могут способствовать паническим настроением в обществе и давать обратный эффект. Об этом в рамках презентации базы медицинских фейков "Detox от пропаганды" от VoxCheck 26 января рассказала директор Винницкого областного центра переливания крови Оксана Банах, передает корреспондент Фокуса.

По словам Банах, после различного рода происшествий в Украине, особенно связанных с российской агрессией, в Telegram-каналах появляются многочисленные фейковые сообщения бежать в центры крови для донорства. В итоге это провоцирует панические настроения среди населения и приводит к обратному эффекту: сталкиваясь с отказом в медучреждениях, люди потом не хотят возвращаться, даже когда ситуации становятся действительно критическими.

"Мы часто забываем о том, что у каждого центра есть свой ресурс. То есть кадровый ресурс, ресурс оборудования и ресурс расходных материалов. Из-за этого центр ежедневно имеет право и может принять лишь определенное количество человек", — объясняет Банах.

Как отмечает директор центра крови, учреждение физически не может справиться с избыточной нагрузкой и заготовить всю кровь, которая она в таком случае получит от доноров.

"Мы просто не сможем переработать всю кровь, потому что и оборудование должно отдохнуть, а кроме того, устают наш персонал", — говорит она.

Банах уточняет, что когда в центр переливания приходит слишком много потенциальных доноров, сотрудники пытаются настроить с ними правильную коммуникацию — объяснить, почему их не смогут принять, а также записать людей на другой день.

Поэтому прежде чем идти в центр крови, Банах рекомендует туда предварительно звонить и уточнять информацию по дефициту.

При этом директор подчеркивает, что кровь не может храниться слишком долго — у нее ограниченный срок использования, поэтому процесс забора происходит постоянно, и потребность в материале есть всегда. Донорская кровь в условиях войны может спасти немало жизней, однако ко всему процессу нужно подойти ответственно и не реагировать на фейковые сообщения в соцсетях, а использовать лишь официальную информацию.

Напомним, в январе 2021 года в Украине вступил в силу закон о донорстве крови, который приняли для адаптации нашего законодательства к европейскому. В частности, сдача крови в стране с 2024 года должна стать бесплатной, то есть без получения денежного вознаграждения.