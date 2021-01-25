В Україні набрав чинності закон про донорство крові: що необхідно знати

Закон відповідає європейському законодавству і має низку нововведень.

Закон "Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові" набрав чинності, — повідомляє телеграм-канал ZdaiBlood.

Закон ухвалили для адаптації українського законодавства до Європейського. Змін зазнають як критерії для здавання крові, так і умови отримання державної нагороди.

Здати кров тепер може не тільки громадянин України, а й іноземець або особа без громадянства, які мають довідку на проживання в Україні.

Відтепер здавати кров можна в будь-якому місті, незалежно від місця прописки.

Список протипоказань змінюватиметься кожні два роки, починаючи з червня 2021. До цього діяли норми протипоказань від 1995 року і вони жодного разу не переглядалися.

Донорство крові через 3 роки стане безкоштовним, без отримання грошової винагороди. Але це не стосується здавання плазми крові, яку використовують для створення ліків.

Донор матиме право на офіційний вихідний тільки в день здавання крові. Додаткового вихідного не передбачається, але ця норма набуде чинності через 5 років.

Для отримання статусу Почесного донора України та Заслуженого донора України можна буде отримати, і під час здавання цільної крові, і під час донорства компонентів крові. Раніше таке звання можна було отримати лише за умови донорства цільної крові та плазми крові.

Нагадаємо, у Київському міському центрі крові заявляли, що після новорічних свят Київ може опинитися без запасів донорської крові.