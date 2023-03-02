В Киеве создали единственный в стране банк долгосрочного хранения крови: для чего он (фото)

До сегодняшнего дня компоненты крови могли храниться максимум 42 дня. Специальный банк позволит сберегать эритроциты до 30 лет. В условиях полномасштабной войны это вопрос национальной безопасности, считают в Минздраве.

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В четверг, 2 марта, в Киеве официально открыли единственный в Украине банк долгосрочного хранения эритроцитов. Он позволит хранить компоненты крови в течение 30 лет. Об этом сообщается на правительственном портале.

До сегодняшнего дня максимальный срок хранения составлял 42 дня.

Как уточняется, работа над проектом "Смелая кровь", реализованным на базе Киевского городского центра крови, началась сразу после вторжения россиян в Украину в феврале прошлого года. Это связано с тем, что в государстве резко возросла потребность в качественном оказании медицинской помощи раненым военнослужащим и пациентам со сложными случаями.

[ + – ] Банк долгоросрочного хранения эритроцитов в Киеве стал первым в Украине

Первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник рассказал, что открытие специального банка эритроцитов позволит хранить компоненты редких групп крови, которые часто находятся в дефиците и не всегда есть в достаточном количестве при чрезвычайных ситуациях.

"Мы понимаем, что создание банка хранения крови сегодня не просто актуально, но и жизненно необходимо", — подчеркнул городской чиновник.

Как считает замминистра здравоохранения и главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин, в условиях полномасштабной войны постоянный доступ медиков к донорской крови и ее компонентам является важным элементов обороноспособности и залогом нацбезопасности Украины.

[ + – ] Банк открылся на базе Киевского центра крови

Для оснащения специального банка в Киевском городском центре крови поставили все необходимое оборудование, в том числе аппарат для автоматической заморозки и разморозки эритроцитов,

Эритроциты — это клеточные компоненты крови, основной задачей которых является транспортировать кислород из легких в ткани тела человека.

[ + – ] Банк позволит хранить эритроциты до 30 лет [ + – ] В центре переливания крови поставили специальное оборудование [ + – ] В центре переливания крови поставили специальное оборудование [ + – ] Банк эритроцитов открылся на базе Киевского центра переливания крови [ + – ] Киевский центр переливания крови [ + – ] Киевский центр переливания крови [ + – ] Банк долгосрочного хранения эритроцитов [ + – ] Оборудование для хранения эритроцитов [ + – ] Киевский центр переливания крови [ + – ] Киевский центр переливания крови [ + – ] Киевский центр переливания крови [ + – ] Киевский центр переливания крови [ + – ] Киевский центр переливания крови [ + – ] Киевский центр переливания крови [ + – ] Киевский центр переливания крови

Напомним, 26 января директор Винницкого областного центра переливания крови Оксана Банах рассказала, что многочисленные призывы в соцсетях немедленно становиться донорами после трагических происшествий в Украине могут способствовать паническим настроением в обществе и давать обратный эффект.