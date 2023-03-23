Отложенное отцовство: как и почему украинские военные замораживают свои половые клетки

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о бесплатном хранении репродуктивных клеток военных. Фокус спросил у автора инициативы, народной депутатки Оксаны Дмитриевой, зачем такой закон нужен, и поинтересовался у эмбриолога Оксаны Лизогуб, часто ли бойцы обращаются за такой услугой.

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В День всех влюбленных, 14 февраля, американское агентство Associated Press рассказало историю 29-летнего украинского военного Виталия Хронюка и его 24-летней девушки Анны Сакуренко. Мужчина признался журналистам, что во время одного из российских артобстрелов, когда лежал лицом в землю, жалел лишь о том, что у него нет ребенка. Понимая, что может умереть в любую секунду на фронте, Хронюк решил заморозить свою сперму.

"Умереть не страшно, но страшно, что ты никого не оставишь после себя", — сказал он. Во время своего отпуска в январе вместе с девушкой боец поехал в частную клинику для забора материала.

Сегодня каждый украинский защитник может пойти на такой шаг по собственной инициативе и обратиться в один из репродуктивных центров для криоконсервации спермы или яйцеклеток. Этот материал его партнер сможет использовать после травмы или гибели человека.

Сегодня военные могут воспользоваться услугой криоконсервации только за собственные средства

Стоимость забора, заморозки спермы и ее хранение может колебаться от 3 до 8 тысяч гривен. Многие клиники в Киеве, Львове и других городах предлагают военнослужащим ВСУ такую услугу бесплатно, при этом обещают хранить материал сроком до 1 года (возможно срок будет продлен). Аналогичная процедура по забору и хранению яйцеклеток для женщин стоит гораздо больше, поэтому частные центры не готовы за это платить.

В Верховной Раде решили, что государство должно поддержать военных, желающих сохранить свой биоматериал. Парламентарии разработали и 21 марта проголосовали в первом чтении за законопроект №8011, ставящий своей целью обеспечить участников войны правом на биологическое отцовство/материнство, но только в случае получения травмы. На посмертное использование половых клеток действие законодательной инициативы не распространяется.

Плюсы и минусы законопроекта

Как считает юрист по репродуктивному праву Сергей Антонов, главным плюсом законопроекта является его актуальность. В Украине сегодня более одного миллиона военнослужащих, и возможность хранения биоматериала для так называемого отложенного отцовства/материнства действительно стоит в повестке дня. Но инициатива, предложенная депутатами, недоработана, считает он, и может превратиться в "мертвый" закон.

Сергей Антонов считает законопроект актуальным, но недоработанным

Среди его минусов как раз отсутствие возможности посмертного использования половых клеток. Постмортальная репродукция никак не прописана в законодательном поле Украины, подчеркивает эксперт, и законопроект 8011 также обошел этот вопрос, перекинув ответственность на Кабинет министров.

Сегодня украинцы, желающие сохранить свой биоматериал в случае смерти, могут пойти к нотариусу и подписать разрешение для партнера для посмертного использования половых клеток. Но в действительности это фактически не работает, утверждает Антонов.

Одна из авторов законопроекта, народная депутат Оксана Дмитриева в свою очередь говорит, что инициатива создавалась с другой целью.

"Этот закон касается только социальной гарантии забора и сохранения биоматериала за средства государства. Сегодня это возможно только за деньги из собственного кармана. Я же хочу, чтобы военные, а также полиция и Нацгвардия могли делать это за государственный счет", — отмечает депутат.

Оксана Дмитриева

Она уверена, что военные, которые захотят оставить свой биоматериал на случай гибели, могут сделать это по нотариальной доверенности, как и гражданские люди.

"Параллельно мы сейчас работаем над изменениями в сфере репродуктивного здоровья. Мы прописываем законопроект, где будет четко указано, что можно будет делать с половыми клетками, будут нормы о суррогатном материнстве и так далее", — отмечает Дмитриева.

Где взять деньги?

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его реализация не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Авторы документа отмечают, что из-за массового выезда граждан за границу Украине удалось сэкономить деньги гарантированного медицинского обслуживания населения — их и предлагают использовать под эти цели.

"Врачи просчитали, сколько это должно стоить: примерно 500-900 гривен для мужчины в год, и 30-40 тысяч гривен для женщин. У нас есть государственная программа по репродуктивному здоровью для женщин, которые не могут иметь собственных детей. Мы видим, что сегодня многие украинки выехали, а под эту программу уже выделены средства и закуплены лекарства, они у нас просто лежат", — объясняет Дмитриева.

Для женщин процедура криоконсервации стоит гораздо больше Фото: Слово и Дело

Но окончательную сумму, которая может быть привлечена через программу медицинских гарантий, депутат назвать не может. По ее словам, сегодня просчитать, сколько военнослужащих будут обращаться за такой услугой, невозможно, а значит, и бюджет пока определить не получится.

В пояснительной записке проекта предоставлены расчеты профильных учреждений здравоохранения. Отмечается, что себестоимость забора спермы составляет 450 гривен, а яйцеклетки – 1425 грн. Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что цифры указаны некорректно и не соответствуют рыночным ценам. Дмитриева подчеркивает, что в документе, скорее всего, ошибка и речь идет именно о хранении биоматериала, а не о заборе и криоконсервации, что обходится гораздо дороже.

По словам Антонова, чтобы реализовать забор и сохранение биоматериала военных, нужна определенная техническая база и специалисты.

"В государственных клиниках сегодня минимальные возможности. Обеспечить криоконсервацию половых клеток большого количества военных будет очень сложно. Особенно когда речь идет о женщинах, которым нужно предварительно пройти гормональную стимуляцию, да и сама процедура заморозки отличается", — говорит эксперт.

"Военные не знают о такой опции"

По словам эмбриолога центра репродуктивной медицины "Айвимед" Оксаны Лизогуб, время от времени военные действительно обращаются в клинику с запросом о криоконсервации половых клеток, но назвать это распространенной практикой сложно.

"Все дело в том, что многие военнослужащие даже не знают о такой опции. Мои родственники, воюющие сейчас на фронте, услышали уже от меня о возможности заморозить биоматериал и после этого пошли в клинику", — объясняет эксперт.

По ее словам, решение заморозить свою сперму для военных вполне оправдано. Во-первых, ветераны обладают уменьшенной примерно вдвое фертильностью, то есть способностью к оплодотворению, отмечает Лизогуб. Это происходит из-за инфекций, травм, постоянного стресса, неполноценного питания и нарушенного сна.

"В результате качество и количество сперматозоидов уменьшается, и бойцы могут испытывать проблемы с зачатием ребенка по возвращении домой", — рассказывает эмбриолог.

Во-вторых, риск смерти на войне постоянній и высокий. А сохраненный биоматериал позволит партнерше забеременеть даже в таком случае.

Одна из причин, почему пары не всегда готовы обращаться за такой услугой, — они сомневаются, что смогут использовать замороженные клетки из-за отсутствия законодательной базы посмертного использования клеток.

Напомним, в Киеве создали единственный в стране банк долгосрочного хранения крови. До этого компоненты крови в Украине могли сохранять максимум 42 дня. Специальный банк увеличивает этот срок до 30 лет.