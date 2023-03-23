Отложенное отцовство: как и почему украинские военные замораживают свои половые клетки
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о бесплатном хранении репродуктивных клеток военных. Фокус спросил у автора инициативы, народной депутатки Оксаны Дмитриевой, зачем такой закон нужен, и поинтересовался у эмбриолога Оксаны Лизогуб, часто ли бойцы обращаются за такой услугой.
В День всех влюбленных, 14 февраля, американское агентство Associated Press рассказало историю 29-летнего украинского военного Виталия Хронюка и его 24-летней девушки Анны Сакуренко. Мужчина признался журналистам, что во время одного из российских артобстрелов, когда лежал лицом в землю, жалел лишь о том, что у него нет ребенка. Понимая, что может умереть в любую секунду на фронте, Хронюк решил заморозить свою сперму.
"Умереть не страшно, но страшно, что ты никого не оставишь после себя", — сказал он. Во время своего отпуска в январе вместе с девушкой боец поехал в частную клинику для забора материала.
Сегодня каждый украинский защитник может пойти на такой шаг по собственной инициативе и обратиться в один из репродуктивных центров для криоконсервации спермы или яйцеклеток. Этот материал его партнер сможет использовать после травмы или гибели человека.
Стоимость забора, заморозки спермы и ее хранение может колебаться от 3 до 8 тысяч гривен. Многие клиники в Киеве, Львове и других городах предлагают военнослужащим ВСУ такую услугу бесплатно, при этом обещают хранить материал сроком до 1 года (возможно срок будет продлен). Аналогичная процедура по забору и хранению яйцеклеток для женщин стоит гораздо больше, поэтому частные центры не готовы за это платить.
В Верховной Раде решили, что государство должно поддержать военных, желающих сохранить свой биоматериал. Парламентарии разработали и 21 марта проголосовали в первом чтении за законопроект №8011, ставящий своей целью обеспечить участников войны правом на биологическое отцовство/материнство, но только в случае получения травмы. На посмертное использование половых клеток действие законодательной инициативы не распространяется.
Плюсы и минусы законопроекта
Как считает юрист по репродуктивному праву Сергей Антонов, главным плюсом законопроекта является его актуальность. В Украине сегодня более одного миллиона военнослужащих, и возможность хранения биоматериала для так называемого отложенного отцовства/материнства действительно стоит в повестке дня. Но инициатива, предложенная депутатами, недоработана, считает он, и может превратиться в "мертвый" закон.
Среди его минусов как раз отсутствие возможности посмертного использования половых клеток. Постмортальная репродукция никак не прописана в законодательном поле Украины, подчеркивает эксперт, и законопроект 8011 также обошел этот вопрос, перекинув ответственность на Кабинет министров.
Сегодня украинцы, желающие сохранить свой биоматериал в случае смерти, могут пойти к нотариусу и подписать разрешение для партнера для посмертного использования половых клеток. Но в действительности это фактически не работает, утверждает Антонов.
Одна из авторов законопроекта, народная депутат Оксана Дмитриева в свою очередь говорит, что инициатива создавалась с другой целью.
"Этот закон касается только социальной гарантии забора и сохранения биоматериала за средства государства. Сегодня это возможно только за деньги из собственного кармана. Я же хочу, чтобы военные, а также полиция и Нацгвардия могли делать это за государственный счет", — отмечает депутат.
Она уверена, что военные, которые захотят оставить свой биоматериал на случай гибели, могут сделать это по нотариальной доверенности, как и гражданские люди.
"Параллельно мы сейчас работаем над изменениями в сфере репродуктивного здоровья. Мы прописываем законопроект, где будет четко указано, что можно будет делать с половыми клетками, будут нормы о суррогатном материнстве и так далее", — отмечает Дмитриева.
Где взять деньги?
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его реализация не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Авторы документа отмечают, что из-за массового выезда граждан за границу Украине удалось сэкономить деньги гарантированного медицинского обслуживания населения — их и предлагают использовать под эти цели.
"Врачи просчитали, сколько это должно стоить: примерно 500-900 гривен для мужчины в год, и 30-40 тысяч гривен для женщин. У нас есть государственная программа по репродуктивному здоровью для женщин, которые не могут иметь собственных детей. Мы видим, что сегодня многие украинки выехали, а под эту программу уже выделены средства и закуплены лекарства, они у нас просто лежат", — объясняет Дмитриева.
Но окончательную сумму, которая может быть привлечена через программу медицинских гарантий, депутат назвать не может. По ее словам, сегодня просчитать, сколько военнослужащих будут обращаться за такой услугой, невозможно, а значит, и бюджет пока определить не получится.
В пояснительной записке проекта предоставлены расчеты профильных учреждений здравоохранения. Отмечается, что себестоимость забора спермы составляет 450 гривен, а яйцеклетки – 1425 грн. Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что цифры указаны некорректно и не соответствуют рыночным ценам. Дмитриева подчеркивает, что в документе, скорее всего, ошибка и речь идет именно о хранении биоматериала, а не о заборе и криоконсервации, что обходится гораздо дороже.
По словам Антонова, чтобы реализовать забор и сохранение биоматериала военных, нужна определенная техническая база и специалисты.
"В государственных клиниках сегодня минимальные возможности. Обеспечить криоконсервацию половых клеток большого количества военных будет очень сложно. Особенно когда речь идет о женщинах, которым нужно предварительно пройти гормональную стимуляцию, да и сама процедура заморозки отличается", — говорит эксперт.
"Военные не знают о такой опции"
По словам эмбриолога центра репродуктивной медицины "Айвимед" Оксаны Лизогуб, время от времени военные действительно обращаются в клинику с запросом о криоконсервации половых клеток, но назвать это распространенной практикой сложно.
"Все дело в том, что многие военнослужащие даже не знают о такой опции. Мои родственники, воюющие сейчас на фронте, услышали уже от меня о возможности заморозить биоматериал и после этого пошли в клинику", — объясняет эксперт.
По ее словам, решение заморозить свою сперму для военных вполне оправдано. Во-первых, ветераны обладают уменьшенной примерно вдвое фертильностью, то есть способностью к оплодотворению, отмечает Лизогуб. Это происходит из-за инфекций, травм, постоянного стресса, неполноценного питания и нарушенного сна.
"В результате качество и количество сперматозоидов уменьшается, и бойцы могут испытывать проблемы с зачатием ребенка по возвращении домой", — рассказывает эмбриолог.
Во-вторых, риск смерти на войне постоянній и высокий. А сохраненный биоматериал позволит партнерше забеременеть даже в таком случае.
Одна из причин, почему пары не всегда готовы обращаться за такой услугой, — они сомневаются, что смогут использовать замороженные клетки из-за отсутствия законодательной базы посмертного использования клеток.
Напомним, в Киеве создали единственный в стране банк долгосрочного хранения крови. До этого компоненты крови в Украине могли сохранять максимум 42 дня. Специальный банк увеличивает этот срок до 30 лет.