Первые 3 года бесплатно: в Раде могут разрешить хранить биоматериал погибших военных
Авторы опубликованного документа заявляют, что принятие законопроекта позволит урегулировать вопрос социальной защиты военнослужащих. По истечению срока расходы за хранение могут взять на себя лица, которых указал в распоряжении погибший боец.
В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект, который касается репродуктивного материала военных. Карточка документа опубликована на сайте парламента 30 января
Речь идет про законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения генофонда украинского народа" №10448.
Цель данного проекта — урегулирование вопроса социальной защиты военнослужащих граждан, которое предусматривает обеспечение их прав на биологическое отцовство.
Если законопроект будет принят народными депутатами, тогда в случае гибели военного его репродуктивный материал будут бесплатно хранить в специальном месте на протяжении следующих трех лет.
При этом если срок подбежит к концу, тогда хранение можно будет продлить, но уже за счет лиц, которые указаны в распоряжении погибшего бойца.
В опубликованном на сайте Верховной Рады документе отдельно прописана норма, которая позволяет военным распоряжаться своим репродуктивным материалом в случае смерти. Также, если этот материал будет использован для зачатия ребенка после его смерти, то он будет считаться биологическим отцом.
Когда состоится голосование по этому законопроекту и собираются ли народные депутаты его принять — пока что неизвестно.
Напомним, 26 января сообщалось о том, что в Украине на законодательном уровне якобы запретили хранить биоматериал погибших бойцов ВСУ, который использовался для оплодотворения женщин. Народный депутат Михаил Радуцкий заявил, что это неправильно и несправедливо по отношению к погибшим Героям.