На рэпера Дрейка подают в суд за острый соус в презервативе

Instagram-модель с которой рэпер занимался сексом, получила ожоги слизистой, когда пыталась похитить его биологический материал и оплодотворить себя

Рэпер Дрейк (Drake) после секса наливает в презерватив острый соус, чтобы партнерши не могли потом похитить его сперму и забеременеть. Об этом рассказала Instargam-модель, у которой секс с музыкантом, и которая узнала о предохранительный мерах Дрейка на собственном опыте, пишет Rap-Up.

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Девушка, чье имя не называется, сообщила, что встречалась с Дрейком несколько недель назад в его номере. Они познакомились на вечеринке, а потом отправились в его номер. По ее словам, рэпер воспользовался презервативом, а после секса отправился в уборную, чтобы выбросить его.

После она также отправилась в ванную, чтобы использовать биологический материал рэпера и забеременеть. Однако, внутри презерватива оказался острый соус, а сама модель заявила, что, по ощущениям, в нее "выливалась раскаленная лава".

На ее крики явился Дрейк и подтвердил, что всегда использует острый соус во избежание похищения своего биологического материала, а также для того, чтобы "убить сперматозоиды и сделать их неактивными".

Сам рэпер никак официально не подтвердил данную информацию, однако в его Instagram появился пост с надписью: "Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я же возьму остальные 23 часа 45 минут".

В 2017 году Дрейк стал отцом мальчика, которого ему родила бывшая французская порноактриса, а ныне художница, Софи Бруссо.

[ + – ] Дрейк, Софи Бруссо и Адонис Фото: Instagram champagnepapi

Дрейк был против этого ребенка и хотел, чтобы Софи сделала аборт. "Она не была моей любовницей. Но ребенок мой. Вот черт, мы встретились всего два раза. Мне пришлось смириться с тем фактом, что это правда. Теперь вся эта история будто высечена в камне, с печатью и подписью", — рассказывал Дрейк.

Ранее он встречался с Дженнифер Лопес и Рианной, но с ними отношения также не сложились. С Бруссо он не планировал быть вместе и даже пытался повлиять на нее через адвокатов. Но Софи также наняла юристов. Мальчик появился на свет в октябре 2017 года им получил имя Адонис. Дрейк долго скрывал тот факт, что у него есть ребенок и на следующий год даже провел тест ДНК, который подтвердил его отцовство. Сообщил он об Адонисе только под давлением своего недруга, рэпера Pusha-T. Тот выпустил трек The Story Of Adidon, в котором рассказал всю историю Дрейка.

[ + – ] Рэпер Дрейк с сыном Адонисом Фото: Instagram champagnepapi

Тот в свою очередь, тоже ответил песней, в которой пояснил, что не скрывал своего сына от мира, а наоборот скрывал мир от Адониса. Сейчас он много времени проводит с сыном и заявляет, что очень счастлив.