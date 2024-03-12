Президент подписал закон о сохранении репродуктивных клеток военных: детали

Документ регулирует вопросы социальной защиты военнослужащих в обеспечении их прав на биологическое отцовство.

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Во вторник, 12 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения генофонда украинского народа". Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Это именно тот закон №10448, которым законодательно закреплено сохранение репродуктивных клеток военных, то есть документ регулирует вопросы социальной защиты военнослужащих в обеспечении их прав на биологическое отцовство.

Среди ключевых положений закона:

репродуктивные клетки военных в случае их гибели подлежат бесплатному хранению в течение 3 лет. Продление хранения после возможно за счет других лиц;

уполномоченным лицам позволят распоряжаться репродуктивными клетками погибшего;

погибший (ая), чьи клетки использованы после смерти, признается отцом или матерью ребенка, если это волеизъявление человека на случай своей смерти.

Что предшествовало принятию закона

В ноябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обязывающий утилизировать замороженный биоматериал военных в случае их смерти. Согласно закону, с марта 2024 года клиники должны были утилизировать весь биоматериал военных, погибших на войне. Такое решение в обществе восприняли негативно.

Министерство здравоохранения Украины в ответ заявило, что криобанки не будут утилизировать репродуктивный материал погибших военных, потому что государство "заинтересовано в продолжении рода всеми украинцами".

Верховная Рада Украины 7 февраля поддержала в целом законопроект о сохранении репродуктивных клеток военных после их гибели.

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Напомним, Фокус писал, что в конце декабря 2022 года стало известно: в РФ создадут криобанк, услугами которого смогут пользоваться мобилизованные на войну с Украиной мужчины. После объявления "частичной" мобилизации спрос на услуги по криоконсервации половых клеток среди россиян увеличился в среднем втрое. Услуга стоит примерно 10 000 рублей.