Тейлор Свіфт заручилася з давнім бойфрендом Джо Елвіном

Американська співачка зустрічається з британським актором уже п'ять років і, схоже, все йде до весілля

32-річна співачка Тейлор Свіфт заручилася зі своїм 30-річним бойфрендом, британським актором Джо Елвіном. Пара зустрічалася понад п'ять років. Про це пише Life&Style Magazine.

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Уперше чутки про заручини з'явилися в ЗМІ ще в середині січня, коли пара вирушила в триденну романтичну поїздку в Корнуолл. Але свій роман усі п'ять років зіркова пара старанно приховувала. Перший коментар про їхні стосунки дав сам Елвін лише у 2018 році.

"Я розумію, що люди хочуть про це знати. Але ми дуже успішно зберігаємо це в таємниці. Ця інформація нарешті стала надбанням громадськості, але я волію говорити тільки про роботу", — зазначив він.

Елвін прославився завдяки ролям у таких фільмах як "Фаворитка", "Дві королеви" й "Останній лист від твого коханого".

[ + – ] Тейлор Свіфт і Джо Елвін

Нещодавно Тейлор таки трохи розповіла про свої стосунки з Джо. Після перемоги в номінації "Альбом року" на церемонії вручення премії "Греммі" у 2021 році співачка привітала його із загальним успіхом.

"Дякую Джо, першій людині, якій я співаю кожну пісню, яку пишу", — сказала Тейлор, додавши, що їй було "весело писати пісні разом з ним під час карантину".

Використовуючи псевдонім Вільям Бавері, Джо виступив співавтором деяких пісень Тейлор: Betty й Exile із її альбому Folklore, а також написав кілька пісень із альбому Evermore.

"Джо чудово грає на піаніно, і він завжди просто щось награє, вигадує, і тому ми почали писати пісні разом", — розповідала співачка в інтерв'ю.

[ + – ] Тейлор Свіфт і Джо Елвін Фото: Getty Images

До Джо в Тейлор були стосунки з Гаррі Стайлзом, Джейком Джилленголом, Джо Джонасом, Тейлором Лотнером, Томом Гіддлстоном, Заком Ефроном і Едді Редмейном. А з актором Корі Монтейтом, зіркою серіалу "Хор", Свіфт розлучилася незадовго до того, як він помер від передозування наркотиків у 2013 році.

"Джо завжди каже Тейлор, що вона найкрасивіша жінка, яку він коли-небудь зустрічав", — повідомило джерело, близьке до пари. Коли чекати на весілля – невідомо.