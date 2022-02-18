Тейлор Свифт обручилась с давним бойфрендом Джо Элвином

Американская певица встречается с британским актером уже пять лет и, похоже, дело идет к свадьбе

32-летняя певица Тейлор Свифт обручилась со своим 30-летним бойфрендом, британским актером Джо Элвином. Пара встречалась больше пяти лет. Об этом пишет Life & Style Magazine.

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Впервые слухи о помолвке появились в СМИ еще в середине января, когда пара отправилась в трехдневную романтическую поездку в Корнуолл. Но свой роман все пять лет звездная пара тщательно скрывала. Первый комментарий об их отношениях дал сам Элвин только в 2018 году.

"Я понимаю, что люди хотят об этом знать. Но мы весьма успешно храним это в тайне. Эта информация наконец-то стала достоянием общественности, но я предпочитаю говорить только о работе", — отметил он.

Элвин прославился благодаря ролям в таких фильмах, как "Фаворитка", "Две королевы" и "Последнее письмо от твоего любимого".

[ + – ] Тейлор Свифт и Джо Элвин

Недавно Тейлор все же немного рассказала об своих отношениях с Джо. После победы в номинации "Альбом года" на церемонии вручения премии "Грэмми" в 2021 году певица поздравила его с общим успехом.

"Спасибо Джо, первому человеку, которому я пою каждую песню, которую пишу", — сказала Тейлор, добавив, что ей было "весело писать песни вместе с ним во время карантина".

Используя псевдоним Уильям Бауэри, Джо выступил соавтором некоторых песен Тейлор: Betty и Exile из ее альбома Folklore, а также написал несколько песен из альбома Evermore.

"Джо прекрасно играет на пианино, и он всегда просто что-то наигрывает, придумывает, и потому мы начали писать песни вместе", — рассказывала певица в интервью.

[ + – ] Тейлор Свифт и Джо Элвин Фото: Getty Images

До Джо у Тейлор были отношения с Гарри Стайлзом, Джейком Джилленхолом, Джо Джонасом, Тэйлором Лотнером, Томом Хиддлстоном, Заком Эфроном и Эдди Редмейном. А с актером Кори Монтейтом, звездой сериала "Хор", Свифт рассталась незадолго до того, как он скончался от передозировки наркотиков в 2013 году.

"Джо всегда говорит Тейлор, что она самая красивая женщина, которую он когда-либо встречал", — сообщил источник близкий к паре. Когда ждать свадьбы – неизвестно.