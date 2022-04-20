Дрейк поделился личным снимком с Тейлор Свифт

В Сети подогрелись слухи о романе между знаменитостями.

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Канадский рэпер Дрейк поделился на своей Instagram-странице с более 100 млн подписчиков личным снимком с певицей Тейлор Свифт.

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35-летний музыкант выложил несколько архивных фото, подписав их словами "Они слишком нежные, чтобы понять смысл тяжелой работы". На одном из фото Дрейк обнимает 32-летнюю американскую певицу Тейлор Свифт. Поклонники рэпера заподозрили знаменитостей в романе, однако некоторые предположили, что, возможно, вскоре состоится громкая коллаборация между двумя мировыми звездами.

[ + – ] Дрейк поделился архивными снимками

Отметим, что о романтических отношениях между Дрейком и Тейлор ходили слухи в 2016 году, однако официальных подтверждений или опровержений со стороны музыкантов не было.

[ + – ] Тейлор Свифт и рэпер Дрейк Фото: champagnepapi

Впрочем, Тейлор Свифт зимой 2022 года обручилась со своим бойфрендом, британским актером Джо Элвином, с которым они встречаются в течение 5 лет. Поэтому в ближайшие годы планируется громкая свадьба знаменитостей. До этих серьезных отношений у певицы были романы с Гарри Стайлзом, Джейком Джилленголом, Джо Джонасом, Тейлором Лотнером, Томом Хиддлстоном, Заком Эфроном и Эдди Редмейном.

Дрейк, в свою очередь, воспитывает 4-летнего сына Адониса от французской порноактрисы Софи Брюссо. Канадский рэпер был против этого ребенка и хотел, чтобы женщина сделала аборт.

До этого Дрейк встречался с Дженнифер Лопес и Рианной, которой публично признался в любви. Однако с ними романтические отношения тоже не сложились.

[ + – ] Дрейк со своим сыном Адонисом

Напомним, на Дрейка подали в суд из-за острого соуса в презервативе, который репер налил туда, чтобы его партнерша не могла использовать биологический материал музыканта и забеременеть от него.