Жених Тейлор Свифт прокомментировал слухи об их помолвке

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Британский актер Джо Элвин, жених Тейлор Свифт, прокомментировал слухи об их возможной помолвке. Об этом пишет Page Six.

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"Если бы мне платили 1 фунт каждый раз, когда мне говорят, что мы с Тейлор помолвлены, то вы не представляете даже, сколько бы у меня было фунтов. Но на самом деле, я бы не рассказал, если бы это было правдой, но я тоже не сказал бы, если бы это было не так", — ответил актер, еще больше запутав поклонников звездной пары.

31-летний Джо прославился благодаря ролям в таких картинах как "Фаворитка", "Две королевы" и "Последнее письмо от твоего любимого".

Используя псевдоним Уильям Бавери, жених Тейлор выступил соавтором нескольких ее песен: Betty и Exile из ее альбома Folklore, а также написал несколько песен из альбома Evermore.

[ + – ] Тейлор Свифт и Джо Элвин встречаются около шести лет

Отметим, что до Элвина Тейлор встречалась с Гарри Стайлзом, Джейком Джилленголом, Джо Джонасом, Тейлором Лотнером, Томом Хиддлстоном, Заком Эфроном и Эдди Редмейном.

Напомним, зимой 2022 года в Сети появилась информация о том, что певица Тейлор Свифт обручилась со своим давним другом Джо Элвином. Они встречаются около шести лет.

Также Фокус писал о том, что канадский рэпер Дрейк поделился личным снимком с Тейлор Свифт, что подогрело слухи в Сети об их возможном романе.