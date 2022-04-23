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Жених Тейлор Свифт прокомментировал слухи об их помолвке

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Фото: Getty Images | Тейлор Свифт и Джо Элвин

Звездная пара держит личную жизнь подальше от вспышек камер.

Британский актер Джо Элвин, жених Тейлор Свифт, прокомментировал слухи об их возможной помолвке. Об этом пишет Page Six.

"Если бы мне платили 1 фунт каждый раз, когда мне говорят, что мы с Тейлор помолвлены, то вы не представляете даже, сколько бы у меня было фунтов. Но на самом деле, я бы не рассказал, если бы это было правдой, но я тоже не сказал бы, если бы это было не так", — ответил актер, еще больше запутав поклонников звездной пары.

31-летний Джо прославился благодаря ролям в таких картинах как "Фаворитка", "Две королевы" и "Последнее письмо от твоего любимого".

Используя псевдоним Уильям Бавери, жених Тейлор выступил соавтором нескольких ее песен: Betty и Exile из ее альбома Folklore, а также написал несколько песен из альбома Evermore.

Тейлор Свифт и Джо Элвин встречаются около шести лет

Отметим, что до Элвина Тейлор встречалась с Гарри Стайлзом, Джейком Джилленголом, Джо Джонасом, Тейлором Лотнером, Томом Хиддлстоном, Заком Эфроном и Эдди Редмейном.

Напомним, зимой 2022 года в Сети появилась информация о том, что певица Тейлор Свифт обручилась со своим давним другом Джо Элвином. Они встречаются около шести лет.

Также Фокус писал о том, что канадский рэпер Дрейк поделился личным снимком с Тейлор Свифт, что подогрело слухи в Сети об их возможном романе.