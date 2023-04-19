Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли держались за руки во время романтической прогулки (фото)

Звездные супруги держались за руки и наслаждались компанией друг друга, оставив четверых детей дома.

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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс были замечены папарацци на свидании в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

46-летний канадский актер, который на прошлой неделе был удостоен награды Canadian Screen Awards, был одет в розовую толстовку с круглым вырезом, бежевые брюки и белые кеды. Свой образ он дополнил синей кепкой и солнцезащитными очками.

Тем временем 35-летняя актриса носила длинную белую рубашку на пуговицах и черные мешковатые штаны под длинным серым пальто. Лайвли также прикрыла глаза солнцезащитными очками, а волосы оставила распущенными. Звезда "Сплетницы" завершила ансамбль стильными коричнево-белыми кроссовками.

Напомним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли познакомились в 2010 году на съемках фильма "Зеленый фонарь". Фильм получился провальным, но год спустя актеры начали встречаться, а 2012 году они сыграли свадьбу.

Эта знаменитая пара по праву считается одной из самых крепких в Голливуде. Блейк и Райан часто постят в соцсетях забавные фото, но очень скрытны во всем, что касается их детей и семьи.

Также Фокус писал, что Блейк Лайвли, недавно родившая четвертого ребенка, поделилась в Instagram фотографиями с семейного отдыха. Актриса опубликовала снимки в купальнике, продемонстрировав, что она очень быстро пришла в форму.