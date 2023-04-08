Блейк Лайвли опубликовала фото в купальнике спустя два месяца после родов

Актриса стала матерью в четвертый раз, а ее муж, актер Райан Рейнольдс нечаянно рассекретил пол ребенка.

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Актриса Блейк Лайвли, недавно родившая четвертого ребенка, поделилась в Instagram фотографиями с семейного отдыха. Актриса опубликовала фото в купальнике, продемонстрировав, что она очень быстро пришла в форму.

35-летняя актриса опубликовала несколько фото. На одном из снимков ее муж, Райан Рейнольдс гуляет по пляжу, а на другом они позируют вместе со своими матерями — Тэмми Рейнольдс и Элейн Лайвли.

Блейк Лайвли в купальнике Фото: Instagram blakelively

Судя по всему, четвертый ребенок пары родился в феврале. Но Блейк и Райан уже традиционно не сообщили никаких новостей.

Даже пол ребенка Рейнольдс рассекретил случайно, на сцене лондонской O2 Arena, где со знаменитостью беседовал комик Ром Делани в рамках Just For Laughs London.

Райан пошутил над именем, которое они "выбрали" для своего четвертого ребенка.

"На самом деле мы назвали нашу дочь Cocaine Bear. Мы выбрали имя до того, как фильм вышел в прокат, поэтому сейчас мы участвуем в судебном разбирательстве", – сказал он. "Кокаиновый медведь" – это черная комедия от режиссера Элизабет Бэнкс.

Фото: Instagram blakelively Фото: Instagram blakelively Фото: Instagram blakelively Фото: Instagram blakelively

Таким образом Райан и Блейк теперь родители четырех дочек: семилетней Джеймс, шестилетней Инес, трехлетней Бетти и четвертой, имя которой, скорей всего, не Кокаиновый медведь.

Напомним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли познакомились в 2010 году на съемках фильма "Зеленый фонарь". Фильм получился провальным, но год спустя актеры начали встречаться, а 2012 году они сыграли свадьбу.

Эта знаменитая пара по праву считается одной из самых крепких в Голливуде. Блейк и Райан часто постят в соцсетях забавные фото, но очень скрытны во всем, что касается их детей и семьи.

Источник ранее сообщал, что для Блейк дети на первом месте, так что она спокойно откладывает съемки, если ей нужно побыть с семьей.