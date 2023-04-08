Блейк Лайвлі опублікувала фото в купальнику через два місяці після пологів

Акторка стала матір'ю вчетверте, а її чоловік, актор Раян Рейнольдс ненароком розсекретив стать дитини.

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Акторка Блейк Лайвлі, яка нещодавно народила четверту дитину, поділилася в Instagram фотографіями з сімейного відпочинку. Актриса опублікувала фото у купальнику, продемонструвавши, що вона дуже швидко скинула зайві кілограми.

35-річна акторка опублікувала кілька фото. На одному зі знімків її чоловік Раян Рейнольдс гуляє пляжем, а на іншому вони позують разом зі своїми матерями — Теммі Рейнольдс і Елейн Лайвлі.

Блейк Лайвлі у купальнику Фото: Instagram blakelively

Зважаючи на все, четверта дитина пари народилася в лютому. Але Блейк та Раян вже традиційно не повідомили жодних подробиць.

Навіть стать дитини Рейнольдс розсекретив випадково, на сцені лондонської O2 Arena, де зі знаменитістю розмовляв комік Ром Делані в межах Just For Laughs London.

Раян пожартував над ім'ям, яке вони "обрали" для своєї четвертої дитини.

"Насправді ми назвали нашу дочку Cocaine Bear. Ми вибрали ім'я до того, як фільм вийшов у прокат, тому зараз ми беремо участь у судовому розгляді", – сказав він. "Кокаїновий ведмідь" — це чорна комедія від режисера Елізабет Бенкс.

Фото: Instagram blakelively Фото: Instagram blakelively Фото: Instagram blakelively Фото: Instagram blakelively

Таким чином Раян і Блейк тепер батьки чотирьох доньок: семирічної Джеймс, шестирічної Інес, трирічної Бетті та четвертої, ім'я якої, швидше за все, не Кокаїновий ведмідь.

Нагадаємо, Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі познайомилися у 2010 році на зйомках фільму "Зелений ліхтар". Фільм вийшов провальним, але через рік актори почали зустрічатися, а 2012 року вони зіграли весілля.

Ця знаменита пара заслужено вважається однією з найміцніших у Голлівуді. Блейк і Раян часто постять у соцмережах потішні фото, але дуже потайливі у всьому, що стосується їхніх дітей та сім'ї.

Джерело раніше повідомляло, що для Блейк діти на першому місці, так що вона спокійно відкладає зйомки, якщо їй потрібно побути із сім'єю.