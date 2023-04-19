Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі трималися за руки під час романтичної прогулянки (фото)
Зіркове подружжя трималося за руки та насолоджувалося компанією одне одного, залишивши чотирьох дітей удома.
Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса помітили папараці на побаченні в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.
46-річний канадський актор, який минулого тижня був удостоєний нагороди Canadian Screen Awards, був одягнений у рожеву толстовку з круглим вирізом, бежеві штани та білі кеди. Свій образ він доповнив синьою кепкою та сонцезахисними окулярами.
Водночас 35-річна акторка носила довгу білу сорочку на ґудзиках і чорні мішкуваті штани під довгим сірим пальтом. Лайвлі також прикрила очі сонцезахисними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Зірка "Пліткарки" завершила ансамбль стильними коричнево-білими кросівками.
Нагадаємо, Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі познайомилися у 2010 році на зйомках фільму "Зелений ліхтар". Фільм вийшов провальним, але через рік актори почали зустрічатися, а 2012 року вони зіграли весілля.
Ця знаменита пара по праву вважається однією з найміцніших у Голлівуді. Блейк і Раян часто постять у соцмережах веселі фото, але дуже потайливі в усьому, що стосується їхніх дітей і сім'ї.
Також Фокус писав, що Блейк Лайвлі, яка нещодавно народила четверту дитину, поділилася в Instagram фотографіями з сімейного відпочинку. Акторка опублікувала знімки в купальнику, продемонструвавши, що вона дуже швидко повернулася у форму.