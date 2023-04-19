Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі трималися за руки під час романтичної прогулянки (фото)

Зіркове подружжя трималося за руки та насолоджувалося компанією одне одного, залишивши чотирьох дітей удома.

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Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса помітили папараці на побаченні в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

46-річний канадський актор, який минулого тижня був удостоєний нагороди Canadian Screen Awards, був одягнений у рожеву толстовку з круглим вирізом, бежеві штани та білі кеди. Свій образ він доповнив синьою кепкою та сонцезахисними окулярами.

Водночас 35-річна акторка носила довгу білу сорочку на ґудзиках і чорні мішкуваті штани під довгим сірим пальтом. Лайвлі також прикрила очі сонцезахисними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Зірка "Пліткарки" завершила ансамбль стильними коричнево-білими кросівками.

Нагадаємо, Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі познайомилися у 2010 році на зйомках фільму "Зелений ліхтар". Фільм вийшов провальним, але через рік актори почали зустрічатися, а 2012 року вони зіграли весілля.

Ця знаменита пара по праву вважається однією з найміцніших у Голлівуді. Блейк і Раян часто постять у соцмережах веселі фото, але дуже потайливі в усьому, що стосується їхніх дітей і сім'ї.

Також Фокус писав, що Блейк Лайвлі, яка нещодавно народила четверту дитину, поділилася в Instagram фотографіями з сімейного відпочинку. Акторка опублікувала знімки в купальнику, продемонструвавши, що вона дуже швидко повернулася у форму.