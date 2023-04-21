Тейлор Свіфт після розставання проводить час з Блейк Лайвлі та Раяном Рейнольдсом (фото)

Зіркові друзі сходили на вечерю у знаменитий ресторан у Нью-Йорку.

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33-річна американська співачка Тейлор Свіфт після розставання проводить час у компанії Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса. Про це пише Daily Mail.

Зірку сцени помітили, коли вона прямувала на вечерю в Нью-Йорк зі своїми друзями Раяном Рейнольдсом і Блейк Лайвлі під час вихідного дня з "Eras Tour".

Тріо відправилося в Casa Cipriani в центрі Манхеттена в середу, лише через кілька тижнів після того, як Свіфт розлучилася з давнім коханим Джо Елвіном.

Вона була в зеленому топі з відкритими плечима, який поєднала з коричневою сумкою. Володарка "Греммі" доповнила свій образ золотим намистом і відповідними сережками-кільцями, а волосся знову закрутила в низький пучок.

35-річну Блейк Лайвлі та 46-річного Раяна Рейнольдса також бачили, як вони сідали в одну білу машину, коли група прямувала на вечерю в знамените місце.

Тейлор Свіфт після розставання проводить час у компанії Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса

Блейк Лайвлі нещодавно вчетверте стала мамою. Вони з Раяном Рейнольдсом одружені понад 10 років, а познайомилися на зйомках фільму "Зелений ліхтар".

Нагадаємо, Тейлор Свіфт закінчила 6-річні стосунки з актором Джо Елвіном.

Також Фокус писав про романтичну прогулянку Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі.