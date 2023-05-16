Кэтрин Зета-Джонс и тигры Фань Бинбин. Топ-5 самых эффектных образов Каннского кинофестиваля 2023

Премьера нового фильма Джонни Деппа "Жанна Дюбарри" собрала на красной дорожке многих звезд.

Каннская красная дорожка снова оживает: 76-й кинофестиваль начинается с премьеры драмы эпохи Людовика XV "Жанна Дюбарри", в которой снялись Джонни Депп и Майвенн Ле Беско. А так как это первый фильм Джонни после долгих судебных разбирательств с его бывшей женой Эмбер Херд, то в Канны съехались все селебрити.

Фокус выбрал самые восхитительные наряды звезд первого дня Каннского кинофестиваля. И "вне конкурса" идет Катрин Денев, которая стала главной звездой красной дорожки. Денев в этом году отпразднует свое 80-летние. Портрет французской кинодивы украсил в этом году официальные постеры кинофестиваля в Каннах.

Катрин Денев в эффектном синем платье Фото: Getty Images

На красной дорожке Катрин блистала в сдержанном темно-синем платье, украшенном стразами. А со сцены, открывая кинофестиваль, напомнила о войне в Украине, процитировав Лесю Украинку.

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Эль Фаннинг в образе принцессы

25-летняя Эль Фаннинг, которая ранее позировала на балконе каннского отеля в воздушном голубом платье, для премьеры выбрала наряд в стиле голливудской принцессы с пышной юбкой и усыпанным стразами лифом от Alexander McQueen.

Эль Фаннинг и ее любимый стиль принцессы Фото: Getty Images

К слову, платье из новой коллекции на подиуме выглядело не так эффектно. Пышной юбкой с шлейфом его дополнили специально для Эль.

Хелен Миррен с синими волосами

77-летняя Хелен Миррен решила поддержать тему вечера и вышла на красную дорожку с высокой прической в стиле Жанны Дюбарри синего цвета. Образ она дополнила веером и шикарным кастомным платьем от Del Core с турнюром.

Хелен Миррен сделала ставку на экстравагантность Фото: Getty Images

Наряд получился на редкость экстравагантным, но звезда "Калигулы" точно привлекла к себе внимание.

Кэтрин Зета-Джонс в красном

Актриса появилась на красной дорожке в компании своего мужа, Майкла Дугласа и дочки Кэрис. Майкл в этом году получил почетную Пальмовую ветвь. 53-летняя актриса выбрала эффектное красное платье с глубоким декольте, а ее дочь – белый кружевной наряд.

Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас и их дочь Кэрис Фото: Getty Images

Кэтрин и Кэрис были в платьях от Elie Saab и украшениях от Chopard.

Кэтрин и Майкл познакомились в 1998 году, поженились спустя два года в отеле Plaza в Нью-Йорке и считаются одной из самых крепких пар Голливуда.

Алессандра Амбросио и ее бриллианты

42-летняя супермодель Алессандра Амбросио решила, что для первого дня Каннского фестиваля подойдет открытое платье с капюшоном и очень эффектные украшения.

Алессандра Амбросио с декольте и бриллиантах Фото: Getty Images

Розовый цвет платье подчеркивало массивное украшение с розовыми и белыми бриллиантами.

Фань Бинбин и ее тигры

Но самое впечатляющее платье было у китайской актрисы и певицы Фань Бинбин. Наряд от китайского бренда Christopher Bu был украшен изображениями тигров. И это было очень впечатляющее зрелище. Фань уже появлялась на Каннском кинофестивале в платьях в китайском стиле: с вышивкой и орнаментами, как на фарфоровых вазах, так что она решила не делать исключение в этом году.

Фань Бинбин в платье с тиграми Фото: Getty Images

Актриса сделала прическу в традиционном стиле и выбрала украшения с крупными зелеными камнями.

Напомним, Джонни Депп, появившись на Каннском кинофестивале, был встречен аплодисментами, раздавал автографы фанатам и обнимался с легендарным Пьером Ришаром.