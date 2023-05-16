Эль Фаннинг позировала перед открытием Каннского фестиваля в восхитительном платье

Актриса вышла на балкон отеля Martinez в Каннах, где ранее уже была замечена актриса Хелен Миррен.

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Через считанные часы начнется 76-й Каннский международный кинофестиваль и звезды начнут выходить на красную дорожку. А пока они позируют фотографам в более непринужденной обстановке. Так, 25-летняя актриса Эль Фаннинг вышла на балкон отеля Martinez в очаровательном голубом платье, сшитом на заказ. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Малефисенты" Эль выбрала светло-голубое платье без рукавов с плиссированным подолом от Khaite.

Сообщается, что платье было изготовлено на заказ и дизайнеры вдохновлялись образами из коллекции осень/зима 2023 года.

Эль Фаннинг в Каннах

Свой образ актриса дополнила украшения от Cartier и набросила шарф в тон.

Напомним, 76-й Каннский кинофестиваль будет проходить с 16 по 27 мая 2023 года. Это будет первый фестиваль при президенте-женщине — Айрис Кноблох.

Эль Фаннинг в Каннах

Кинофестиваль стартует с премьеры драмы эпохи Людовика XV "Жанна Дюбарри" режиссера Майвенн Ле Беско. Также фильм известен под названием "Фаворитка". Главные роли в нем исполнили сама Майвенн и Джонни Депп. Это первый новый фильм Джонни после судебного разбирательства в прошлом году с Эмбер Херд, его бывшей женой.

Также на фестивале состоится премьера сериала "Идол" с Лили-Роуз Депп и The Weeknd. Ожидается, что на красную дорожку выйдут Натали Портман, Леонардо ДиКаприо, Кейт Бланшетт, Шон Пенн, Алисия Викандер, Скарлетт Йоханссон и прочие.

Майкл Дуглас получит почетную Золотую пальмовую ветвь.

В этом году жюри возглавляет шведский режиссер Рубен Эстлунд, двукратный обладатель Пальмовой ветви, который в прошлом году получил награду за социальную сатиру "Треугольник печали".

Эль Фаннинг в Каннах Фото: Getty Images

В состав жюри также входят Бри Ларсон, Поль Дано, французский режиссер Джулия Дюкурно, аргентинский режиссер Дамиан Сифрон, афганский режиссер Атик Рахими, французский актер Дени Меноше, марокканский режиссер Мариам Турзани и замбийско-валлийский режиссер Рунгано Ниони.

А фасад Дворца фестивалей уже украсил постер с Катрин Денев в фильме La Chamade Алена Кавалье 1968 года.

Фото: Instagram Festival de Cannes

Фестиваль каждый год предлагает новый постер, сюжет которого чаще всего связан с шедеврами прошлых лет. Катрин Денев – муза Каннского фестиваля, так что выбор постера был не случаен.

Впрочем, Каннский фестиваль может быть сорван, потому что во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы.

Главный профсоюз энергетиков Франции уже сообщил, что оставит без света и Каннский кинофестиваль и Гран-при в Монако в знак протеста.