Ель Феннінг позувала перед відкриттям Канського фестивалю у чудовій сукні

Актриса вийшла на балкон готелю Martinez у Каннах, де раніше вже була помічена актриса Гелен Міррен.

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За лічені години розпочнеться 76-й Каннський міжнародний кінофестиваль та зірки почнуть виходити на червону доріжку. А поки що вони позують фотографам у більш невимушеній обстановці. Так, 25-річна актриса Ель Феннінг вийшла на балкон готелю Martinez у чарівній блакитній сукні, зшиті на замовлення. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Малефісенти" Ель обрала світло-блакитну сукню без рукавів із плісованим подолом від Khaite.

Повідомляється, що сукня була виготовлена на замовлення та дизайнери надихалися образами з колекції осінь/зима 2023 року.

Ель Феннінг у Каннах

Свій образ актриса доповнила прикраси від Cartier та накинула шарф у тон.

Нагадаємо, 76-й Каннський кінофестиваль проходитиме з 16 по 27 травня 2023 року. Це буде перший фестиваль за президента-жінки — Айріс Кноблох.

Ель Феннінг у Каннах

Кінофестиваль стартує з прем'єри драми доби Людовіка XV "Жанна Дюбаррі" режисера Майвен Ле Беско. Також фільм відомий під назвою "Фаворитка". Головні ролі в ньому виконали сама Майвен і Джонні Депп. Це перший новий фільм Джонні після судового розгляду минулого року з Ембер Херд, його колишньою дружиною.

Також на фестивалі відбудеться прем'єра серіалу "Ідол" з Лілі-Роуз Депп та The Weeknd. Очікується, що на червону доріжку вийдуть Наталі Портман, Леонардо ДіКапріо, Кейт Бланшетт, Шон Пенн, Алісія Вікандер, Скарлетт Йоганссон та інші.

Майкл Дуглас отримає почесну Золоту пальмову гілку.

Цього року журі очолює шведський режисер Рубен Естлунд, дворазовий володар Пальмової гілки, який минулого року отримав нагороду за соціальну сатиру "Трикутник смутку".

Ель Феннінг у Каннах Фото: Getty Images

До складу журі також входять Брі Ларсон, Поль Дано, французький режисер Джулія Дюкурно, аргентинський режисер Даміан Сіфрон, афганський режисер Атік Рахімі, французький актор Дені Меноше, марокканський режисер Маріам Турзані та замбійсько-валлійський.

А фасад Палацу фестивалів вже прикрасив постер із Катрін Денев у фільмі La Chamade Альона Кавальє 1968 року.

Постер із Катрін Денев Фото: Instagram Festival de Cannes

Фестиваль щороку пропонує новий постер, сюжет якого найчастіше пов'язаний із шедеврами минулих років. Катрін Денев – муза Каннського фестивалю, тож вибір постера був не випадковий.

Втім, Каннський фестиваль може бути зірваний, бо у Франції продовжуються протести проти пенсійної реформи.

Головна профспілка енергетиків Франції вже повідомила, що залишить без світла і Каннський кінофестиваль та Гран-прі в Монако на знак протесту.