Приянка Чопра в роскошном платье оттенка фуксия посетила мероприятие в Венеции (фото)

Звезда экрана появилась на мероприятии ювелирного бренда, лицом которого она давно является.

40-летняя индийская актриса Приянка Чопра вышла в свет в роскошном платье оттенка фуксия. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая звезда Болливуда посетила мероприятие ювелирного дома Bulgari в Венеции. Актриса была одета в насыщенно-розовое платье с открытыми плечами, которое идеально подчеркивало ее фигуру, включая подтянутый пресс, и распустила свои длинные темные волосы.

Платье было украшено белыми цветочными деталями спереди, и Приянка дополнила его привлекательными украшениями, включая висячие серьги и колье, соответственно, от Bulgari.

Приянка Чопра Фото: Getty Images

Кроме того, что Приянка позировала самостоятельно, она показалась также вместе с другими стильными знаменитостями-амбассадорами ювелирного бренда, такими как Зендая и Энн Хэтэуэй. Коллеги-актрисы также выглядели невероятно в избранных ими ансамблях.

26-летняя Зендая была в черном платье с открытыми плечами. Она также дополнила вечерний лук колье. Тем временем, Энн выбрала платье без рукавов с золотыми и серебряными блестками, серебряные туфли на платформе и украшения.

Приянка Чопра, Энн Хэтэуэй и Зендая Фото: Getty Images

Напомним, Приянка Чопра украсила 12 обложек журнала Grazia.

Также Фокус писал о модном образе годовалой дочери Приянки Чопры.