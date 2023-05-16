40-летняя Приянка Чопра украсила обложку глянца (фото)

Бывшая звезда Болливуда примеряла ряд стильных образов.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра украсила обложку глянца. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Жена Ника Джонаса появилась на 12-й обложке журнала Grazia. Она позировала в персиковом платье с капюшоном и открытым декольте.

"Какая радость быть твоей звездой глобальной обложки. ❤️ @graziauk. 12 обложек по всему миру 🌎🙏🏽", — подписала публикацию бывшая звезда Болливуда и Мисс мира 2000 года.

"Культовая", "Девушка-дизайнер вошла в историю в Голливуде", "Так горжусь тобой!!", "12 обложек 😮 Удивительно", — пишут в комментариях фолловеры знаменитости.

Приянка Чопра

"Актриса @priyankachopra победила Болливуд и Голливуд. Но только сейчас она чувствует, что достигает максимума. В новом выпуске @graziauk она рассказывает о воспитании ребенка, давлении и почему она наконец получила те роли, которые всегда хотела", — отметили журналисты издания.

На страницах издания Приянка появилась в ярком розовом и голубом платьях. В частности, примеряла и темный откровенный аутфит.

Приянка Чопра

Напомним, Приянка Чопра призналась, от чего готова отказаться ради дочери.

Также Фокус писал о вещи, без которой не обходится ни одно путешествие Приянки Чопры.