40-річна Пріянка Чопра прикрасила обкладинку глянцю (фото)

Колишня зірка Боллівуду приміряла низку стильних образів.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра прикрасила обкладинку глянцю. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Дружина Ніка Джонаса зʼявилася на 12-й обкладинці журналу Grazia. Вона позувала у персиковій сукні з каптуром та відкритим декольте.

"Яка радість бути твоєю зіркою глобальної обкладинки. ❤️ @graziauk. 12 обкладинок по всьому світу 🌎🙏🏽", — підписала публікацію колишня зірка Боллівуду та Міс світу 2000.

"Культова", "Дівчина-дизайнер увійшла в історію в Голлівуді", "Так пишаюся тобою!!", "12 обкладинок 😮 Дивовижно", — пишуть у коментарях фоловери знаменитості.

Пріянка Чопра

"Акторка @priyankachopra перемогла Боллівуд та Голлівуд. Але тільки зараз вона відчуває, що досягає максимуму. У новому випуску @graziauk вона розповідає про виховання дитини, тиск та чому вона нарешті отримала ті ролі, які завжди хотіла", — зазначили журналісти видання.

На сторінках видання Пріянка зʼявилася у яскравій рожевій та блакитній сукнях. Зокрема приміряла темний відвертий аутфіт.

Пріянка Чопра

Нагадаємо, Пріянка Чопра зізналася, від чого готова відмовитися заради доньки.

Також Фокус писав про річ, без якої не обходиться жодна подорож Пріянки Чопри.