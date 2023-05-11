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Стиль життя

Пріянка Чопра розповіла про річ, без якої не обходиться жодна її подорож

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Фото: priyankachopra | Пріянка Чопра

Дружина Ніка Джонаса багато подорожувала в дитинстві.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра зізналася, що їй потрібна "пляшка води для емоційної підтримки" під час подорожей. Про це зірка екрану розповіла у своєму подкасті для Call Her Daddy.

Міс світу 2000 пояснила, як вона звикла подорожувати після того, як багато переїжджала в дитинстві. Як донька двох військових лікарів, Пріянка народилася в Індії, але більшу частину своїх юних років провела в переїздах, під час яких їй, як виявилось, потрібна спеціальна пляшка з водою.

Розмовляючи з Алексом Купером, Чопра сказала: "Навіть зараз я не думаю, що маю матеріальні прихильності. Ніби я не така, що "мені потрібне моє ліжко".

"У мене є шість речей, які мені подобаються, наприклад моя пляшка з водою, яка є моєю пляшкою для емоційної підтримки. Поки у мене є це та моя сім’я, я в порядку", — зізналася знаменитість.

Пріянка Чопра Fullscreen
Пріянка Чопра
Фото: Getty Images

Вона також пояснила, як переїзди в такому молодому віці мали на неї дуже "позитивний" вплив.

Пріянка сказала: "Я не думаю, що це вплинуло б на мене позитивно, доки мій тато не поговорив зі мною про це. Я була у дитсадку, я дуже чітко це пам’ятаю. І це був перший раз, коли я начебто зрозуміла, що таке переїзд, і ми переїжджали з Делі кудись, я не пам’ятаю".

Пріянка Чопра Fullscreen
Пріянка Чопра
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пріянка Чопра та Нік Джонас вийшли на червону доріжку Met Gala 2023.

Також Фокус писав про зворушливе відео з однорічною донькою Пріянки Чопри та Ніка Джонаса.