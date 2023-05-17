Деми Мур присоединилась к жене Брюса Уиллиса в День матери (фото)

Мама, бывшая жена и дочери голливудского актера собрались в одной компании.

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг и бывшая жена актера Деми Мур присоединились к его дочери Румер, недавно родившей первенца, а смешанная семья вместе отпраздновала День Матери 2023. Семейным фото Эмма Хеминг поделилась в своем Instagram.

44-летняя жена больного Брюса Уиллиса опубликовала милое групповое фото, на котором изображены 60-летняя Деми и ее три дочери: 34-летняя Румер Уиллис, 31-летняя Скаут Уиллис и 29-летняя Таллула Уиллис.

На фотографии также была мама Уиллиса Марлен и дочери Эммы и Брюса — 11-летняя Мейбл и 9-летняя Эвелин.

Самым маленьким членом семьи на групповом фото была почти месячная дочь Румер Луэтта Айли Томас Уиллис, поскольку актриса родила только в прошлом месяце и отпраздновала свой первый День матери в роли мамы.

Эмма отметила рождение первой внучки Брюса Уиллиса в подписи к трогательной фотографии, когда она написала: "Какой это был особый день для нашей семьи, когда мы поздравляли @rumerwillis в ее первый День матери".

Семья Брюса Уиллиса

Деми Мур выразила свою поддержку новой жене Брюса, прокомментировав пост: "Великолепный идеальный сладкий день!"

Напомним, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала, как рожала первого ребенка.

Также Фокус писал о воспоминаниях Эммы Хеминг о посещении Met Gala в 2009 году.