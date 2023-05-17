Зеленое платье и белые туфли. Новый образ Елены Зеленской в Южной Корее

Первая леди Украины открыла в Сеуле конференцию "Азиатское лидерство", которая проводится с 2005 года.

Елена Зеленская в Южной Корее приняла участие в важном мероприятии. Первая леди открыла конференцию "Азиатское лидерство" и произнесла речь, в которой напомнила о войне в Украине. Для своего выхода в свет Зеленская выбрала сдержанный и стильный наряд. Об втором дне первой леди в Южной Корее сообщили в Офисе президента.

В своем выступлении супруга украинского президента сделала акцент на гуманитарных последствиях российского нападения и обратилась к народу и руководству Республики Корея, напомнив, что и Сеул когда-то переживал то же самое, что и украинские города и был в руинах.

Елена Зеленская открыла в Сеуле конференцию "Азиатское лидерство" Фото: Офис президента

Елена Зеленская подчеркнула, что победа Украины нужна всему миру.

"Мы должны победить, чтобы ни один диктатор не мог шантажировать соседей ядерным оружием или навязывать другим государствам свою волю. Чтобы ни один более крупный сосед не думал, что имеет право силы обижать меньшего", – сказала первая леди.

А президент Южной Кореи Юн Сок Ель попросил осудить действия России на территории Украины.

Елена Зеленская и президент Южной Кореи Фото: Офис президента

На открытии конференции также выступили: исполнительный директор газеты "Чосон ильбо" Панг Санг Хун, Президент Республики Корея Юн Сок Ель, бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, также были показаны видеообращения экс-спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Фото: Офис президента

Елена Зеленская, Юн Сок Ель и Борис Джонсон Фото: Офис президента

После участники конференции переместились в сад, где продолжили общение. Для своего второго дня в Южной Корее Елена Зеленская выбрала стильный и сдержанный наряд. Она появилась в темно-зеленом платье с узкой юбкой. И дополнила образ небольшими серьгами и белыми туфельками.

Напомним, ранее Елена Зеленская встречалась с супругой президента Южной Кореи Ким Кон Хи. Первые леди обсудили гуманитарные проблемы Украины.